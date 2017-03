Bewegung, Spaß und Süßigkeiten

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zum mittlerweile fünften Mal findet am 8. April der große Osterspaziergang der Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft (Gewi) statt. Dabei warten auf die Kinder wieder viele Überraschungen. Sie können an mehreren Mitmach-Stationen Stempel sammeln, die am Ende gegen Süßigkeiten sowie Herzhaftes, Getränke und Kuchen eingetauscht werden können. Angeboten werden je nach Altersklasse unterschiedlich lange Touren.

Zahlreiche spielerische Herausforderung warten auf die jungen Besucher: Basteln, Büchsenwerfen und viele andere Aktionen. "Das Programm hat sich bewährt, daher werden wir nicht allzu viel verändern", sagt Gewi-Geschäftsführer Oliver Funke. Die Idee zu dem Osterspaziergang hatte das kommunale Wohnungsunternehmen vor einigen Jahren. "Wir wollten einfach etwas für die Kinder unserer Stadt anbieten - denn sie sind unsere Zukunft. Bewegung tut allen gut und bei einem Spaziergang durch unsere schönen Höfe kann man Eisenhüttenstadt aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen. Außerdem ist so ein sportlicher und abwechslungsreicher Tag mit vielen Leckereien eine schöne Einstimmung auf das Osterfest", sagt Funke. Der Termin sei bewusst eine Woche vor den Feiertagen gewählt. "Ostern ist ein Fest der Familie. Viele fahren zu ihren Verwandten oder in den Urlaub."

Eingeladen sind nicht nur Mieter der Gewi, sondern alle Eisenhüttenstädter Kinder und ihre Eltern. Die Touren werden von 10 bis 13 Uhr angeboten, Start ist an der Ecke Saarlouiser Straße/Pawlowallee. "In den vergangenen Jahren gab es anfangs immer einen großen Andrang. Daher möchten wir noch einmal alle Teilnehmer darauf hinweisen, dass bis 13 Uhr Zeit ist, den Osterspaziergang zu beginnen. Die Stationen sind bis in den Nachmittag hinein besetzt. So ist es entspannter für alle Beteiligten", sagt Funke.

Neben den Mitmach-Stationen erwartet die Teilnehmer auch ein kleines Rahmenprogramm. Es gibt Essen aus der Gulaschkanone, außerdem wird gegrillt. Das Wildgehege ist mit einem kleinen Streichelzoo und vielen "Osterhasen" vor Ort. Außerdem wird eine Kletterwand aufgestellt. Für Musik sorgt eine Eisenhüttenstädter Schülerband.