Presslufthammer im Wohnzimmer

Es rollt und rollt: Die B 2 in Dobberzin gehört zu den am stärksten von Verkehrslärm belasteten Gebieten in Angermünde.

Mehr als drei Millionen Fahrzeuge im Jahr, vom Schwerlasttransport bis zum Motorrad wälzen sich durch die Ortsdurchfahrt in Dobberzin und die Schwedter Straße am Friedhof bis zum Schwedter Tor. Sie erzeugen einen permanenten Geräuschpegel, der immer mal wieder durch besonders hohe Spitzen durchbrochen wird. Diese Bereiche entlang der B 2 gehören zu den lautesten in der Stadt Angermünde und wurden jetzt im Rahmen eines Lärmaktionsplanes kritisch untersucht. Laut der EU-Umgebungslärmrichtlinie sind alle Kommunen gesetzlich verpflichtet, die Geräuschbelastung der Bevölkerung an Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von mindestens 3 Millionen Fahrzeugen pro Jahr sowie an Bahnstrecken mit mindestens 30 000 Zügen zu erfassen. Hintergrund: Dauernder Lärm kann langfristig zu gesundheitlichen Schäden führen wie etwa Unkonzentriertheit und Nervosität, Schlafstörungen, Bluthochdruck bis zum Herzinfarkt. Ab einer Lärmbelastung von 60 Dezibel, nachts ab 55 Dezibel, treten bereits Stresssymptome auf, die die Gesundheit beeinträchtigen. Als völlig unbedenklich gelten laut Bundesumweltamt Mittelpegel in Wohnungen unter 35 Dezibel, nachts unter 25 Dezibel. Die Mittelwerte in Wohngebieten an den untersuchten Angermünder Hauptverkehrsstraßen lagen jedoch teilweise bei 80 Dezibel.

Zum Vergleich: 20 Dezibel leise klingt Waldesrauschen, 70 Dezibel erzeugt ein Rasenmäher, mit 80 Dezibel dröhnt ein Presslufthammer, mit 90 Dezibel donnert ein Schwerlaster vorbei und ab 110 Dezibel, so laut tutet eine Autohupe, wird es schon schmerzhaft.

Besonders betroffen von kritischem Verkehrslärm in Angermünde sind neben Dobberzin und dem Bereich Schwedter Straße am Friedhof und der Kreuzung Schwedter Tor außerdem die Wohnsiedlungen Leistenhof und an der B2/B198 am Berliner Tor/Kalksandsteinweg, Teilbereiche an der Autobahn A 11 im Bereich Steinhöfel, Friedrichsfelde, teilweise auch Wohnhäuser an der Ortsumgehung B 198 im Grundmühlenweg sowie der Bereich um den Angermünder Bahnhof zwischen Berliner Straße, Breitscheidstraße und Puschkinallee, der durch den ein- und ausfahrenden Personen- und Güterzugverkehr belastet wird. Auch die Gartenstraße leidet zeitweilig unter hohem Verkehrslärm, ebenso wie die Ortsdurchfahrt Kerkow. Allerdings liegt hier das Fahrzeugaufkommen unter der gesetzlichen Mindestzahl, sodass solche Straßen nicht in Analyse des Lärmaktionsplans einbezogen wurden.

Den hatte die Stadtverwaltung bei einem externen Planungsbüro aus Dresden in Auftrag gegeben, nachdem sie vom zuständigen Ministerium unter Androhung einer Geldstrafe angemahnt wurde, diesen von der EU geforderten Maßnahmeplan zur Lärmreduzierung aufzustellen. Letzte Frist ist der 30. Juni.

Der Entwurf lag jetzt öffentlich zur Einsichtnahme für alle Bürger und Träger öffentlicher Belange aus. Drei Stellungnahmen sind eingegangen, darunter eine vom Ortsbeirat Kerkow, der die Einbeziehung der von zunehmendem Lkw-Verkehr betroffenen Kerkower Ortsdurchfahrt forderte. Mit dem Lärmaktionsplan, der neben einer Analyse der Schallbelastungen auch konkrete Gegenmaßnahmen zur Lärmminderung aufzeigt, soll nicht nur die gesundheitliche Gefährdung verringert, sondern auch die Lebensqualität verbessert werden, was gerade auch hinsichtlich des Erholungsorttitels für Angermünde von großer Bedeutung ist.

Wie kann man Verkehrslärm verringern? Relativ einfach umzusetzende Maßnahmen wären Geschwindigkeitsbegrenzungen in den betroffenen Bereichen, die gleichzeitig auch zu mehr Verkehrssicherheit führen würde, und der weitere Ausbau von Radwegen. Mittelfristig könnten auch bauliche Veränderungen wie eine Mittelinsel am Ortseingang Dobberzin, ein Kreisverkehr am Schwedter Tor, Pflanzung von Straßengrün als natürlicher Lärmschutzwall oder bei ohnehin geplanten Straßenbaumaßnahmen die Verwendung von lärmdämmenden Belagen Angermünde ruhiger machen.