Wenn Paletten zu Betten werden

Eberswalde (sir) Wenn Wertstoffe aus dem Müll erneut Verwendung finden, nennt sich das Recycling - so weit, so bekannt. Wenn nun aber aus dem vermeintlichen Abfall etwas noch Hochwertigeres entsteht, dann heißt das Neudeutsch Upcycling.

"Doch Upcycling ist kein neues Thema", erklärt Anja Monz von der Bildungsagentur Helliwood aus Berlin. "Auch damals schon, in den 70ern, haben die Leute Betten aus Paletten gebaut", sagt sie bei ihrem Besuch in der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE). Andere hätten ihre alten Obstkisten angemalt und als Regale genutzt.

Doch Anja Monz ist nicht nach Eberswalde gekommen, um Anekdoten zu erzählen. Vielmehr ist ihr Besuch Teil des Master-Studiengangs Nachhaltiges Tourismusmanagement. Einmal im Jahr lädt die Professorin Claudia Brözel Unternehmen und Vereine ein, jeweils ein aktuelles Vorhaben vorzustellen. "Die Projekte sind sehr unterschiedlich", sagt sie. Die Studierenden sollen sich dann zu Gruppen zusammenfinden, um eine Aufgabe im Marketing-Bereich zu lösen.

In dieser Woche haben sich sieben Partner vorgestellt: von einer nachhaltig wirtschaftenden Bierfirma, die eine neue Sorte auf den Markt bringen will, bis hin zum Verein Endmoräne, der eine Ausstellung in der alten Papierfabrik Wolfswinkel plant und sich von den Studierenden die Öffentlichkeitsarbeit erhofft.

Anja Monz und Helliwood wiederum wollen sie für einen Wettbewerb zum Thema Upcycling gewinnen. Die Bildungsagentur arbeitet im Auftrag der Schufa - jenes Kreditbüros, das herangezogen wird, wenn eine Auskunft über eventuelle Schulden vonnöten ist. Seit drei Jahren versuche die Schufa verstärkt, jungen Menschen etwas über Finanzen zu vermitteln, erklärt Monz. Nun veranstaltet Helliwood dazu einen Wettbewerb unter vier Universitäten und vier Schulen aus ganz Deutschland. Eine der Teilnehmerinnen ist die HNE.

"Wir wollen von Ihnen Themen fürs Upcycling", sagt sie den Studierenden. "Sie sollen im Team Ideen entwickeln und einen Prototypen am 10. Juli in Berlin vorstellen." Auf diese Weise soll aus "Abfall" ein neues Produkt entstehen. Schließlich entscheidet eine Fachjury über die Gewinner. "Rund 500 Euro Preisgeld stehen im Raum", erläutert Anja Monz. Sie berichtet auch, dass bei einem ähnlichen Wettbewerb den Siegern 10 000 Euro überlassen wurden, um das Projekt weiterzuverfolgen.

Welche Studierenden sich letzten Endes für das Projekt entscheiden, ist noch offen. "Am Freitag um 16 Uhr müssen die Gruppen stehen", erklärt Claudia Brözel. Doch ein paar Anregungen bekommen sie schon mit auf den Weg: Anja Monz zeigt die Glasflasche eines Getränke-Herstellers, für die es Accessoires zu kaufen gibt. Nach dem Austrinken verwandelt sie sich so in einen Seifenspender oder per Sieb in eine Teekanne. Schöne Ideen, auf die vielleicht auch schon ein paar kluge Köpfe in den 70er-Jahren gekommen sind.