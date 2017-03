Zug hinterlässt kilometerlange Ölspur

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Am Donnerstagabend ist ein Triebwagen der Niederbarnimer Eisenbahn, der aus Bad Saarow kam, am Bahnhof Fürstenwalde Süd mit einem noch nicht identifizierten Gegenstand kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurde der Dieseltank beschädigt, woraufhin der Zug bis zu seinem Eintreffen am Bahnhof Fürstenwalde um 18.54 Uhr nach ersten Schätzungen der Feuerwehr 300 Liter Kraftstoff verlor.