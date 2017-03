artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner CDU und die Grünen wählen am Samstag ihre Landeslisten für die Bundestagswahl am 24. September. Während die CDU dazu eine Landesvertreterversammlung mit Delegierten aus den Kreisverbänden einberufen hat, können bei den Grünen alle Mitglieder des Landesverbandes zu der Versammlung kommen und abstimmen. Zweiter Unterschied: Bei der CDU hat der Landesvorstand bereits einen Vorschlag mit 16 Kandidaten und konkreten Listenplätzen vorgelegt. Er dient als Grundlage für die weitere Diskussion und kann noch verändert werden. Bei den Grünen wird vor Ort quasi spontan entschieden, welcher Politiker auf welchem Listenplatz kandiert.

Die CDU will mit ihrer Landeschefin Monika Grütters als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen. Die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt hatte den Parteivorsitz nach dem historisch schlechten Abschneiden der CDU bei der Abgeordnetenhauswahl von Frank Henkel übernommen. Der frühere Innensenator möchte nun in den Bundestag, wurde vom Landesvorstand aber ausgebremst: Auf dem Listenvorschlag kommt er nicht vor. Die spannende Frage ist nun, ob er bei der Vertreterversammlung dennoch für einen der vorderen Listenplätze kandidiert, was eine Kampfabstimmung mit dem zunächst dort gesetzten Bewerber zur Folge hätte.

Auf den Plätzen 2 und 3 des Listenvorschlags finden sich die Bundestagsabgeordneten Kai Wegner aus Spandau und Jan-Marco Luczak aus Tempelhof-Schöneberg. Auf Platz 4 steht der Kreischef der CDU Steglitz-Zehlendorf, Ex-Justizsenator Thomas Heilmann. Der größte Kreisverband der Union in Berlin war zuletzt von einer Affäre um gefälschte Umfragebögen erschüttert worden. Bei der Nominierung als Direktkandidat hatte sich Heilmann am Sonntag in dem Kreisverband gegen den Bundestagsabgeordneten Karl-Georg Wellmann durchgesetzt. Auf dem ebenfalls noch aussichtsreichen Listenplatz 5 findet sich Gottfried Ludewig - das Mitglied des Abgeordnetenhauses gilt als CDU-Nachwuchstalent.

Bei den Grünen hat deren frühere Landesvorsitzende Bettina Jarasch ihre Kandidatur für Listenplatz 1 angemeldet. Jarasch wurde im Vorjahr ins Abgeordnetenhaus gewählt und hatte den Parteivorsitz anschließend nach sechs Jahren abgegeben. Für Platz 2 der Liste kandidiert Stefan Gelbhaar, Mitglied des Abgeordnetenhauses. Um Listenplatz drei bewirbt sich die langjährige Bundestagsabgeordnete und frühere Bundesministerin Renate Künast.

Ein Zugpferd ist den Grünen abhanden gekommen. Ihr langjähriger Bundestagsabgeordneter Hans-Christian Ströbele, der in Friedrichshain- Kreuzberg mehrfach das bundesweit einzige Direktmandat der Partei holte, hatte schon im Dezember angekündigt, dass er zur Bundestagswahl nicht noch einmal antritt. Als Nachfolgekandidatin in dem Wahlkreis wählten die Grünen die bisherige Landespolitikerin Canan Bayram. Sie will nun auch auf die Landesliste.