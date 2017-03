artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Leben zwischen Olymp und Hölle - so überschrieb eine der erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen ihre Biografie. Beim 17. MOZ-Talk am Mittwochabend im Frankfurter Kleist Forum erzählte Claudia Pechstein von ihrem Kampf um Gerechtigkeit, der sie auch mit 45 Jahren noch zu Höchstleistungen motiviert.

Auch heute fällt es der Ausnahmeathletin noch schwer, den medizinischen Zungenbrecher auszusprechen, der ihr Leben von einem Moment zum anderen auf den Kopf stellte: Retikulozyten, junge, rote Blutkörperchen, wurden der Sportlerin bei einem Test zur Weltmeisterschaft 2009 nachgewiesen. Für die Verbandsfunktionäre Indiz dafür, dass sie unerlaubte Substanzen zu sich genommen haben könnte. Für Claudia Pechstein ein Schock, der nicht nur ihrer Karriere, sondern auch ihrem Leben ein Ende hätte setzen können. "Ich wollte mir das Leben nehmen, als der Vorwurf hoch kam, dass ich zehn Jahre gedopt haben soll", verrät sie dem Publikum im ausverkauften Frankfurter Kleist Forum. Sie habe auch schon im Auto gesessen, mit dem sie ein Brückengeländer durchbrechen und in den Tod stürzen wollte.

Es wäre das vorzeitige, dramatische Ende einer eindrucksvollen Laufbahn gewesen, für die ihre Eltern schon sehr früh die Weichen gestellt haben. Mit dreieinhalb Jahren steht Claudia Pechstein bereits auf der Eisfläche im Sportforum Berlin. Für die Mutter eine willkommene Gelegenheit, damit sich das hyperaktive Kind ein wenig auspowern kann. In der ersten Klasse pendelt die sechsjährige Claudia allein mit U-Bahn, S-Bahn und Straßenbahn zwischen Schule, Eiskunstlauf und ihrem Zuhause. Sie steigt nach der Rückfahrt vom Training als erste aus dem Bus und rennt neben ihm, damit sein Scheinwerferlicht ihr im Dunklen den Weg zur Haustür weist. Irgendwann, sagt sie, ist es ihr aber dann zu peinlich, beim Eiskunstlauf "von fremden Jungen in die Luft geschmissen zu werden." Sie wechselt das Fach. Dem Eis bleibt sie treu, doch jetzt geht es nicht mehr um Kunst, sondern um Geschwindigkeit.

Der Wechsel macht sich bezahlt. 1988 betritt sie bei den Junioren-Weltmeisterschaft erstmals das internationale Parkett und sammelt von da an Medaillen in Gold, Silber und Bronze wie andere Payback-Punkte beim Einkauf. "Ich hätte schon 1998 aufhören können - da hatte ich alle Farben im Schrank", erzählt sie den Moderatorinnen des MOZ-Talks, Lilo Wanders und Kulturredakteurin Claudia Seiring. Doch aufhören kam und kommt für sie nicht in Frage, erst recht nicht, nachdem ihr der Weltverband ISU wegen angeblichen Blutdopings eine zweijährige Sperre aufbrummt. Bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver ist Claudia Pechstein nur Zaungast und kämpft derweil an anderen Fronten um Gerechtigkeit. Denn mittlerweile steht fest, dass es sich bei den Retikulozyten in ihrem Blut um eine vom Vater vererbte Anomalie handelt.

Um vor allem aus sportlicher Sicht letzte Zweifel am Dopingverdacht auszuräumen, bereitet sie sich neben ihrem Job bei der Bundespolizei auf die nächste große Herausforderung, die Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr in Pyeongchang vor - 2014 im russischen Sotschi reichte es "nur" zum vierten Platz. Vor ihrer dann siebenten Olympia-Teilnahme hat sie erst im vergangenen Monat bei den Weltmeisterschaften in Südkorea mit Silber über 5000 Meter, ihrer Spezialstrecke, mit ihrer 30. Medaille bei den seit 1996 ausgetragenen Titelkämpfen ein Achtungszeichen setzen können. An diesem Tag, erzählt sie am Mittwochabend, habe einfach alles gestimmt, sie habe sofort ihren Rhythmus gefunden und hätte noch weiter laufen können. Dass sie dabei bis auf die 16 Jahre jüngere Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Martina Sablikova aus Tschechien alle Konkurrentinnen abhängt, die ihre Kinder sein könnten, ist für die Deutsche nebensächlich. "Es ist für mich wie Gold. Einfach ein Traum", sagt die fünfmalige Olympiasiegerin nach dem Rennen dem niederländischen TV Sender NOS.

Mit ihren Erfolgen im für Leistungssportler vergleichsweise hohen Alter rächt sie sich am Weltverband ISU für das ihr zugefügte Unrecht. "Ich will mit meinem Kampf die Funktionäre ärgern, die mir die Medaille umhängen müssen", gibt sie zu. Das ist die Motivation der Claudia Pechstein, die auf dem Eis auch mit 45 Jahren mehr Erfolge erzielt als vor Gericht. Denn der Versuch, vom Internationalen Eislaufverband fünf Millionen Euro Schadensersatz für durch die Sperre entgangene Wettkämpfe und Sponsorengelder einzuklagen, scheint schier aussichtslos. Selbst der Bundesgerichtshof erteilt ihr eine Absage. "Das ist für mich kein Rechtsstaat, wenn ein deutscher Sportler nicht vor einem normalen Zivilgericht klagen darf", sagt sie unter dem Beifall des Frankfurter Publikums und ist froh, dass sich ihr Lebensgefährte Matthias Große um die juristischen Streitigkeiten kümmert, während sie den Kopf frei hat und sich auf die anstehenden Wettkämpfe vorbereiten kann. Am kommenden Wochenende geht die 1,66 Meter große und 60 Kilogramm schwere Spitzensportlerin beim Halbmarathon in Ortrand (Oberspreewald-Lausitz) an den Start und hält sich ansonsten mit Radfahren und Inline-Skaten fit.

Was nicht heißt, dass man mit Mitte 40 als Ausnahmeathletin auf ein Glas Wein oder mal ein Eis verzichten muss. "Ich bin eine Naschkatze - und ich liebe Eis", gibt Claudia Pechstein zu. Solange die Leistung stimmt. "Ich kämpfe bis zum Ende", sagt sie mit fester Stimme und will diese Ansage auch auf juristische Auseinandersetzungen verstanden wissen. "Sport ist mein Leben. Ich kenne nichts anderes. Und ich habe nie etwas anderes vermisst."