Astronergy lässt IG Metall abblitzen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561687/

"Seit zehn Jahren hoffen wir schon auf etwas mehr Geld, aber es tut sich nichts", beklagt ein langjähriger Werkmitarbeiter. Bis Ende 2013 fertigte er für Conergy Solarmodule. Seit der Insolvenz und Übernahme steht er in anstrengenden Zwölf-Stunden-Schichten für Astronergy an der Produktionslinie. Die ausbleibende Lohnentwicklung sei frustrierend. Zumal die Gehälter weit unter dem Branchentarifvertrag liegen und die Reallöhne wegen der Inflation stetig sinken. Er und mit ihm viele Kollegen traten daher voriges Jahr der IG Metall bei, "um jetzt etwas zu verändern. Wir wollen gerecht für unsere Arbeit bezahlt werden".

Dass sich Arbeiter organisieren und einen Tarifvertrag erwirken wollen, sei völlig legitim, sagt Peter Ernsdorf, Bevollmächtigter der IG Metall Ostbrandenburg. "Die Beschäftigten brauchen Sicherheit und Verlässlichkeit." Mit dem Auftrag der Astronergy-Beschäftigten im Rücken nahm die IG Metall daher Ende 2016 Sondierungsgespräche auf. Das Ziel: ein Haustarifvertrag. Für Freitag war das nächste Gespräch mit der zur chinesischen Chint-Gruppe gehörenden GmbH angesetzt.

Doch es kam anders. Am Montag berief die Geschäftsführung eine Belegschaftsversammlung ein - und erklärte die Verhandlungen für beendet. Als Kompromiss bot sie 5 Prozent mehr Lohn in neun Monaten an. Für viele Produktionsmitarbeiter viel zu wenig, sie standen auf und verließen den Raum. Verständlich, findet Peter Ernsdorf. "So kann man nicht mit Menschen umgehen."

Aus Sicht von Geschäftsführer Paul Ji - seit 1. Januar Nachfolger von Thomas Volz - seien Forderungen nach 30 bis 40 Prozent höheren Entgelten völlig überzogen gewesen. "Das würde 4 Millionen Euro jährlich an Lohnkosten mehr bedeuten und damit Arbeitsplätze gefährden", erklärt er - Jobs, deren Sicherung nach der Werksübernahme Priorität gehabt habe. Selbst eine langfristige Angleichung an die Branchentarife sei unrealistisch. "Jährliche Neuverhandlungen um Haustarifverträge bringen ebenfalls Unruhe in die Belegschaft. Daher hat sich der Arbeitgeber entschieden, der Belegschaft ein eigenes, aus unserer Sicht gutes Angebot vorzulegen". Das Unternehmen stehe direkten Verhandlungen mit den Arbeitnehmern offen gegenüber - auch zur Einführung eines Acht-Stunden-Schichtmodells, eines neuen Entgeltgruppensystems und Gewinnbeteiligungen. Aber man sehe "davon ab, sich einem Tarifvertrag zu unterwerfen".

Im Produktionsbereich handele es sich "um überwiegende Anlerntätigkeiten, für die keine Berufsausbildung erforderlich ist", argumentiert Paul Ji. Astronergy zahle bereits ein gutes Entgelt mit Zuschlägen, Boni und Anwesenheitsprämien. Hinzu kämen Weiterbildungsmöglichkeiten und Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Die IG Metall will heute darüber beraten, wie sie reagiert. Um den Konflikt nicht weiter eskalieren zu lassen, rät Peter Ernsdorf Astronergy dazu, sich vom Verband der Metall- und Elektroindustrie beraten zu lassen. "Bevor die Gespräche überhaupt richtig in Gang gekommen sind, macht der Arbeitgeber deutlich, dass er mit der IG Metall nicht mehr am Tisch sitzen will. Das ist kein Stil. Die Leute fühlen sich vor den Kopf gestoßen."

In der Belegschaft ist die Unruhe groß. Klein bei geben werde man nicht, sagt einer der Beschäftigten: "Wir Produktionsmitarbeiter sind uns in der Sache einig und halten zusammen."