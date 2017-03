Wenn die Toilette zum Mülleimer wird

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Windeln, Wischlappen, ja sogar tote Katzen und Steine holen die Klärwärter aus dem Abwasser, das an der Seelower Kläranlage ankommt. Am Weltwassertag haben wir uns angesehen, wie dort aus der schmutzigen Brühe wieder sauberes Wasser wird.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561690/

Es riecht nicht gut, als wir an der Kläranlage an der Oderbruchstraße, am Rande der Stadt, eintreffen. Eben hat ein Saugwagen Fäkalien angeliefert. Die Übergabe ans Saugrohr der Kläranlage funktioniert nicht geruchsfrei. Das sei die größte Ursache für den "Duft", der bei ungünstiger Witterung auch mal bis ins Stadtzentrum weht, sagt Gerhard Schulze, der Vorsteher des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZ) Seelow, der die Anlage betreibt. Er führt uns darüber.

An der ersten Reinigungsstufe, dem Rechen, wird der Gestank stärker. Bloß gut, dass wir noch nicht zu Mittag gegessen haben! Und auch der Blick in die großen Abfallbehälter, die neben der Rechenanlage stehen, ist nichts für zarte Nerven: Dort landet, was die Klärwärter an grobem Abfall aus dem Abwasser fischen, das aus dem Kanalnetz kommt: Neben Tampons, Monatsbinden und Windeln machen vor allem Feuchttücher den Klärwärtern zunehmend zu schaffen. "Die verstopfen Kanäle und wickeln sich um die Pumpen", sagt Abwassermeister Jörg Kirschnick.

Immer wieder müssen seine Leute und er deshalb zu Reparaturen in eins der 85 Hauptpumpwerke am Kanalnetz des Verbandes oder zu einem der vielen Haus-Druckpumpwerke. Eine solche Reparatur kann schnell mal Tausende Euro kosten.

"Die Toilette ist einfach kein Mülleimer", sagt Schulze. Das hätten leider viele Kunden noch immer nicht verstanden. Dabei schaden sie sich letztlich auch selbst. Denn je größer der Aufwand zur Reinigung, umso teurer letztlich die Abwasser-Gebühr.

Am Weltwassertag, der in diesem Jahr unter dem Motto "Abwasser - die ungenutzte Ressource" steht, wirbt Gerhard Schulze für den weitgehenden Verzicht auf die "chemische Keule". Er bittet die WAZ-Kunden um den verantwortungsbewussten Einsatz von Haushaltschemikalien. Die schaden dem Wasser.

In der Seelower Kläranlage komme "so gut wie keine Chemie" zum Einsatz, sagt der WAZ-Vorsteher stolz. Nur zur Phosphat-Entfernung sei Eisen-3-Florid nötig. Das Gros des "Reinemachens" erledigen Mikro-Organismen und die Luft. Nach der Vorreinigung im Sand- und Fettfang folgt im 4,50 Meter tiefen Belebungsbecken, dem Herzstück der Kläranlage, die biologische Reinigung.

Das Finale erfolgt dann im Nachklärbecken, wo die Biomasse vom gereinigten Abwasser getrennt wird. Nach durchschnittlich zehn Tagen in der Anlage gibt es ein erstaunliches Ergebnis: Über die geflieste Überfallschwelle des Nachklärbeckens fließt glasklares Wasser! Zu durchschnittlich 96 Prozent gereinigt, gelangt es über den einstigen "Krankenhausgraben", die Seelake und Alte Oder in die Oder.