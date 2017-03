Heimatfreunde suchen alte Fotos

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) An Stoff zum Schreiben für die Ausgaben von mehreren historischen Kalendern "Geschichte & Geschichten" mangelt es nicht. Doch sucht der Verein "Heimatfreunde Hohen Neuendorf" noch zu bestimmten Themen gute Fotos, um die Recherchen zu bebildern.

Die redaktionelle Arbeit am Kalender 2018 hat längst begonnen, aber die weiteren Kalender wollen auch gesichert sein. Deshalb hofft Matthias Salchow, dass Einwohner aus allen Stadtteilen einmal ihre alten Fotoalben durchsehen oder sogar auf ihre Dachböden klettern und nachschauen, ob dort nicht eine Kiste mit Fotografien aus der DDR-Zeit oder noch früher zu finden sind. Es geht aber nicht um "irgendwelche" Fotos, sondern um bestimmte Themen, die Salchow und die anderen Heimatfreunde bearbeiten. Salchow hat für den Aufruf aufgelistet, wozu Bilder gesucht werden.

"Mit Bildern ist es manchmal wirklich schwierig. Im Intershop zum Beispiel durfte sicherlich gar nicht fotografiert werden", sagt Matthias Salchow - und hofft heimlich, dass es trotzdem mal jemand gemacht oder wenigstens ein Foto von außen geschossen hat.

¦ Der ehemalige Fischladen in der damaligen Leninstraße von Hohen Neuendorf: Viele Jahrzehnte lang wirkte dort die Familie Kubin, bis der Laden Ende 1975 von der HO übernommen wurde.

¦ Die Gaststätte "Schwarzer Adler", später Jugendklubhaus "Julius Fucik", in der Karl-Marx-Straße Hohen Neuendorf: Dazu fehlen vor allem Innenaufnahmen, auch von den zahlreichen Festlichkeiten und Discoveranstaltungen.

¦ Das Sportrestaurant von Karl Sengbusch am Sportplatz, in der heutigen Hermann-Scheffler Straße in Hohen Neuendorf: Die Gaststätte ist schon lange Geschichte. Dort konnten Familien Kaffee kochen.

¦ Der Ortsteil Stolpe in den Nachkriegsjahren bis 1948: Stolpe gehörte nach 1945 anfangs zum französischen Sektor von Berlin. "Weil in dieser Zeit nach den üblichen Beschlagnahmungen ein Mangel an Fotoapparaten herrschte, bestehen wohl nur geringe Chancen auf Fotos", vermutet Salchow, der trotzdem auf Aufnahmen hofft, vielleicht gar mit französischen Soldaten.

¦ Raststätte Stolpe: 1982 wurde in der Nähe des ehemaligen Grenzkontrollpunktes Stolpe eine Raststätte mit Wechselstube und Intershop errichtet. Ab 1996 drehte RTL hier die Action-Serie "Alarm für Cobra 11".

¦ Bernsteinsee: Das auch als Autobahnsee bezeichnete Gewässer entstand im Zuge des Autobahnbaus in den 1970er-Jahren und wurde eine beliebte Badestelle, auch für FKK-Anhänger.

Der historische Kalender Hohen Neuendorfs ist jedes Jahr ein Renner auf dem Stadtfest, wo er jeweils zuerst angeboten wird. Organisiert von den Heimatfreunden und gestaltet von Volker Döring von "BildArt", machen sich jeweils Hobbyhistoriker aus allen Stadtteilen auf die Suche nach Geschichten aus ihren Orten. "Wenn jemand ein Thema selber findet und schreiben möchte - herzlich gerne", heißt Matthias Salchow Mitstreiter willkommen.

Wer zu den Themen Fotomaterial beisteuern kann, wird gebeten, sich bei Matthias Salchow von den Heimatfreunden unter 03303 402326 zu melden.