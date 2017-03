DRK-Geschäftsstelle zieht ins Zentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes Märkisch-Oderland Ost zieht bald von der Eberswalder Straße in Richtung Zentrum. Das hat Geschäftsführerin Cordula Töpfer am Donnerstagnachmittag bei der Jahreshauptversammlung der DRK-Ortsgruppe Bad Freienwalde angekündigt. In das Gebäude, das noch saniert werden muss, zieht das DRK mit seinem gesamten Angebot - der Geschäftsstelle, der Kleiderkammer, der Spielzeugtauschbörse und dem Fahrdienst.