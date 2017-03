artikel-ansicht/dg/0/

São Paulo (dpa) Ein rätselhafter deutscher Tourist lebt nach einem verpassten Anschlussflug seit drei Monaten im Flughafen von São Paulo und greift immer wieder Frauen an. Laut Medienberichten fehlt ihm das Geld für den Kauf eines neuen Flugs. Inzwischen berichten auch Nachrichtensendungen in Brasilien über den Deutschen, der sich meist im Bereich in der Nähe der Check-in-Schalter des Flughafens Guarulhos aufhält. Auf einem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie er plötzlich aufsteht und eine Frau, die gerade in ihr Telefon tippt, anpöbelt. Er deutet ihr Schläge an. Sie ergreift verstört die Flucht.