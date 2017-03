Motorradfreunde hoffen auf Sonne

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Sie rollen wieder. Und zwar Anfang April. Durch Wriezen. Am 8. April begeben sich die Wriezener Motorradfreunde wieder auf ihre alljährliche Ausfahrt. Der Termin steht fest im Jahresplan eines jeden Motorradfreundes. Denn mit diesem Termin werden die meisten auch ihre Maschinen nach der Winterpause wieder ordnungsgemäß anmelden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561698/

Im vergangenen Jahr hatten sich rund 60 Motorradfans zu der etwa 80 Kilometer langen Bikertour getroffen. In diesem Jahr sollen es sogar 20 Kilometer mehr werden, berichtet Initiator Norbert Wenzel.

Er ist bereits die legendäre Route 66 in den Vereinigten Staaten von Amerika abgefahren. Im vergangenen Jahr ging es für den Motorradfreund erneut nach Amerika, in den US-Bundesstaat Florida.

An der Ausfahrt in die 24. Saison der Motorradfreunde beteiligen sich nicht nur Wriezener, sondern auch Berliner, Motorradfreunde aus Beeskow, Rehfelde, Schwedt und Bad Freienwalde. Jedes Jahr steht eine andere Tour an. Nie ist vorher ganz gewiss, wie viele letztendlich mitfahren. Wenn das Wetter mitspiele, können es schon bis zu 100 Motorradfreunde werden.

Im vergangenen Jahr führte die Tour ins Oderbruch, Richtung Altwriezen nach Hohensaaten und weiter zum Schiffshebewerk Niederfinow. Ein Schlenker brachte die Truppe dann über Prötzel nach Reichenow. In diesem Jahr soll es zunächst in die andere Richtung gehen: nach Neuhardenberg, über Reichenberg und Buckow, nach Waldsieversdorf, Prötzel und Dannenberg. Von dort nach Hohen- und Niederfinow bis nach Falkenberg. Die Fahrt soll in der Bad Freienwalder Köhlerei bei Kaffee und Kuchen ausklingen.

Motorradausfahrt: 8. April, Treffpunkt 12 Uhr an der Total-Tankstelle Wriezen, Start um 13 Uhr, Rückfragen bei Norbert Wenzel unter 0171 8211626