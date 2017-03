Nur Siege gegen Aserbaidschan - Müller Topschütze

artikel-ansicht/dg/0/

Baku (dpa) Die Fakten zum WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag in Baku gegen Aserbaidschan.

LÄNDERSPIELBILANZ: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Sonntag (18.00 Uhr) in Baku ihr insgesamt 925. Länderspiel. 538 Siege, 186 Unentschieden und 200 Niederlagen stehen bei einem Torverhältnis von 2072:1088 in der Bilanz.

BUNDESTRAINER: Joachim Löw fehlen nur noch vier Erfolge, um auf 100 Siege als Bundestrainer zu kommen. Von den bislang 144 Spielen als DFB-Chefcoach konnte er 96 gewinnen. Dazu gab es 25 Unentschieden und 23 Niederlagen.

WM-QUALIFIKATION: Die DFB-Auswahl bestreitet im altehrwürdigen Tofiq Bahramov Stadion von Baku ihre 89. Partie in der WM-Qualifikation. Die Bilanz ist überragend, auswärts ist die deutsche Mannschaft seit 1934 in allen Partien ungeschlagen. Die einzigen Niederlagen gab es 2001 beim 1:5 gegen England in München und beim 0:1 gegen Portugal 1985 in Stuttgart. Neben 68 Siegen gab es noch 18 Unentschieden.

ASERBAIDSCHAN: Der Außenseiter belegt in der von Deutschland mit zwölf Punkten angeführten Gruppe C mit sieben Zählern überraschend Platz drei gleichauf mit Nordirland. Der Weltranglisten-89. hatte erst ein Heimspiel, das gegen Norwegen mit 1:0 gewonnen wurde. Gegen Deutschland gab es in vier Vergleichen vier Niederlagen mit 2:15 Toren. Beim letzten Duell 2011 in Baku siegte das DFB-Team nach Toren von Mesut Özil, André Schürrle und Mario Gomez in der damaligen EM-Qualifikation mit 3:1.

KADER: Nach dem Abschied von Lukas Podolski und der Verletzung von Timo Werner beim 1:0 im Testspiel gegen England umfasst das DFB-Aufgebot noch 22 Akteure. Thomas Müller ist mit 84 Einsätzen der erfahrenste Spieler, gefolgt von Mesut Özil (83) und Toni Kroos (75). Mario Gomez und Sami Khedira könnten ihr 70. Länderspiel bestreiten.

TORJÄGER: Thomas Müller ist mit 36 Treffern der erfolgreichste Schütze im aktuellen DFB-Kader. Dahinter folgen Mario Gomez (29), Mesut Özil (21) und André Schürrle (20). Auch in der laufenden WM-Qualifikation ist Bayern-Angreifer Müller mit vier Toren der erfolgreichste deutsche Schütze.