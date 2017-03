Auswärtsspiel auf eigenem Platz

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) So etwas hat Betreuer Bernd Wutschke noch nicht erlebt. Am Sonnabend im Landesklassen-Spiel seiner Mannschaft gegen den FC 06 Einheit Grünow hat er (fast) nichts zu tun. Denn der Birkenwerder BC 1908 spielt zwar auf eigenem Platz, ist aber eigentlich nur Gast.

Immer am Ball: Birkenwerders Betreuer Bernd Wutschke wird am Sonnabend zwar auch kurz am PC sitzen, doch seine anderen Aufgaben müssen diesmal die "Gäste" aus Grünow übernehmen. © Jürgen Zinke

Der Hintergrund: Am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse Nord hätte der BBC 08 eigentlich zum Rückspiel bei Einheit Grünow antreten müssen. Doch die Grünower sind im vergangenen Jahr bestraft worden. Beim Punktspiel am 19. November gegen den FSVSchorfheide Joachimsthal (3:4) war es in Grünow zu Zuschauerausschreitungen und rassistischen Äußerungen gekommen. Sogar die Polizei musste anrücken. Das Resultat: Neben einer Geldstrafe und einer langfristigen Sperre für zwei Grünower Spieler wurde der Verein auch dazu verurteilt, die folgenden vier Heimspiele auf einem mindestens 50 Kilometer entfernten Platz auszutragen.

Nachdem die Ausweichmöglichkeit in Schönow aus terminlichen Gründen nicht geklappt hatte, fragten die Grünower zunächst in Birkenwerder an, ob man dort gegen den BBC spielen könne. Und danach einigten sich beide Vereine darauf, dass Grünow alle vier in Frage kommenden Heimspiele in Birkenwerder austragen wird.

Deshalb ist Bernd Wutschke also am Sonnabend beim "Heimspiel" der Grünower so gut wie arbeitslos, denn Grünow muss als Gastgeber in Birkenwerder diese Rolle auch ausfüllen. Somit ergeben sich zahlreiche Fragen (siehe Kasten).

Die Grünower kommen gerne nach Birkenwerder. "Wir fühlen uns dort wohl", sagt Mannschaftskapitän Matthias Manteufel. Kein Wunder, denn das "echte Auswärtsspiel" hatte seine Elf am 24. September vergangenen Jahres sage und schreibe mit 7:3 gegen den BBC gewonnen. Danach trugen sie noch die Spiele gegen den SCVictoria 1914 Templin (3:1-Sieg am 26. Februar) und den 1. FV Stahl Finow (2:3-Niederlage am 11. März) auf dem Kunstrasenplatz an der Summter Straße aus. Die letzte "Strafpartie" der Grünower in Birkenwerder steigt dann am 8.April gegen den TSV Blau-Weiss Wriezen.

"Wir verstehen uns schon gut mit ihnen, bisher gab es keine Probleme, sie waren alle nett", sagt BBC-Schatzmeisterin Sabine Riethdorf. Und sie erinnert sich noch an den Auftritt der Grünower beim Spiel gegen Templin. "Nach dem 3:1-Erfolg wussten sie nicht so recht, was sie singen sollten. Heimsieg oder Auswärtssieg?" Immerhin 107 Kilometer beträgt die kürzeste Anreise nach Birkenwerder über die A 11 und A 20 für die Grünower auch am Sonnabend wieder. Ab 15 Uhr wollen sie dann den "Gast" Birkenwerder auf dessen Platz wieder ärgern. Und der BBC hat sich Revanche für die 3:7-Blamage im September auf die Fahne geschrieben. Darauf hofft auch Bernd Wutschke, der sein Team natürlich wie immer betreuen und versorgen wird. Fraglich ist nur, was die BBC-Kicker wohl singen würden, wenn ein Erfolg gelingt. Heimsieg oder Auswärtssieg? Das aber ist Bernd Wutschke völlig egal.