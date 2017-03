Weniger Einbrecher nach Schließung der Balkanroute

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Seitdem die Balkanroute geschlossen wurde, ist die Zahl der Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr in der Stadt Brandenburg an der Havel, im Umland und auch in der Region um Bad Belzig zurückgegangen. Das konnte Mathias Tänzer, Leiter der Polizeiinspektion Brandenburg, bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr verkünden. Ebenfalls erfreulich: Auch die Zahl der registrierten Gewalttaten hat sich 2016 in der Stadt und der Region verringert. "Das Gebiet unserer Inspektion ist sehr sicher", fasste Mathias Tänzer die Kennzahlen insgesamt zusammen.

Besonders auffällig: Die Zahl der Wohnungseinbrüche in der Stadt Brandenburg ist 2016 auf 52 zurückgegangen. 2015 waren es noch 117. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch für die Polizeiinspektion ab. Dort registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 177 Einbrüche in Wohnungen, 2015 waren es noch 492 Einbrüche, die bei der Polizei gemeldet wurden. Ursachen für den merklichen Rückgang der Zahlen sind laut Mathias Tänzer die Schließung der Balkanroute und Maßnahmen der Revierpolizei und des Wach- und Wechseldienstes, die unter anderem gezielte Streifenfahrten zu bei Einbrechern beliebten Zeiten fahren. Zudem sei die Bundespolizei verstärkt im Einsatz.

Die Zahl aller gemeldeten Straftaten in der Inspektion lag im vergangenen Jahr bei 14.705 erfassten Fällen, 2015 waren es mit gut 15.140 noch 400 Fälle mehr. Mehr als die Hälfte der verübten Straftaten zählt mit 8752 Fällen allein die Stadt Brandenburg - 2015 waren es 8763 registrierte Fälle -, der Rest entfällt auf die übrigen Inspektion, wobei die ländlichen Räume laut Mathias Tänzer zu vernachlässigen sind. Lediglich Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow im Speckgürtel von Berlin gelten als polizeiliche Schwerpunkte. Die Aufklärungsquote ist mit 51 Prozent im vergangenen Jahr sowohl in der Stadt Brandenburg als auch in der Polizeiinspektion Brandenburg um vier Prozent im Vergleich zu 2015 gestiegen.

Die meisten Delikte registrierte die Polizei in der Inspektion und der Stadt im vergangenen Jahr in den Bereichen Diebstahl und Sachbeschädigungen. 4742 Fälle, 535 weniger als 2015 und davon 2452 in der Stadt Brandenburg (2015: 2598) waren es an Diebstählen, Sachbeschädigungen schlugen in der Inspektion mit 3598 Fällen, 320 mehr als 2015 zu Buche. Davon wurden 2852 Fälle, 250 mehr als 2015 in der Stadt Brandenburg registriert. Die Aufklärungsquote in beiden Deliktsbereichen lag zwischen 25 und 30 Prozent. Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist im vergangenen Jahr mit 659 gemeldeten Fällen in der Inspektion und 432 Fällen in der Stadt Brandenburg im Vergleich zum Vorjahr 2015 stabil geblieben. Hervorzuheben an dieser Stelle ist aus polizeilicher Sicht die Ermittlungsgruppe Herkules, die im gesamten Bereich der Polizeidirektion West arbeitet und im vergangenen Jahr 17 Täter ermitteln konnte, die grenzübergreifend aktiv waren.

Ermittlungserfolge konnte die Polizei 2016 auch gegen Sachbeschädiger durch Graffiti verzeichnen. Laut Mathias Tänzer konnten die Beamten einige Serientäter dingfest machen, denen ihre eigenen Handschriften nachgewiesen werden konnten. Insgesamt verzeichnete die Polizei bei 1345 Fällen in der Inspektion ein Aufklärungsquote von gut 46 Prozent. Niedrige Fallzahlen und eine hohe Aufklärungsquote verzeichnete die Polizei im Bereich der Gewaltstraftaten.

85 Prozent der ermittelten Tatverdächtigen in der Polizeiinspektion Brandenburg im vergangenen Jahr waren erwachsen, 114 Kinder und 331 Heranwachsende.