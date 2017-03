Ukrainisches Munitionslager brennt weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Balaklija (dpa) Der Brand in einem der größten Munitionslager der Ukraine in Balaklija lodert weiter. Die Intensität der Explosionen habe aber abgenommen, teilten Zivilschutz und Militär am Freitag mit. Mehr als 1300 Rettungskräfte, darunter 1000 Soldaten, seien mit schwerer Technik im Einsatz. Die Einsatzkräfte verschafften sich aus der Luft einen Überblick über die Lage am Depot im ostukrainischen Gebiet Charkiw.