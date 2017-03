artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Rund drei Jahre nach ihrer Trennung hat Sänger John Mayer (39) seiner Kollegin Katy Perry (32) einen Song gewidmet. In der Ballade «Still Feel Like Your Man» (auf Deutsch: «Ich fühle mich immer noch als dein Mann») singt er über die Liebe zur Ex-Partnerin.