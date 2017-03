Die Parkplatz-Sucher

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Einen billigen Flug zu finden, ist in Zeiten des Internets keine große Kunst mehr. Sein Auto am Flughafen zu parken, bleibt aber ein kostspieliges Vergnügen. Inzwischen vermittelt ein Oranienburger Unternehmen preiswertere Parkhäuser in Airportnähe - inklusive Fahrservice zum Terminal.

"Der Flughafen Tegel", sagt Juliane Roß, "ist ein gutes Beispiel. Er ist zwar nicht weit weg, aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwer zu erreichen. Von Oranienburg aus geht es am besten mit dem Auto. Die große Frage ist aber: Wo parke ich es, so lange ich reise?" Gerade in der Hauptsaison seien die Parkplätze direkt am Flughafen oft sehr teuer und nicht selten auch ausgebucht. Zwar gibt es in der Umgebung der Flughäfen oft preiswertere Parkhäuser. "Doch die liegen meist fünf bis zehn Autominuten entfernt. Dann stellt sich die Frage: Wie komme ich zum Flughafen?"

Um Flugreisenden beide Prob-leme zu nehmen, hat Juliane Roß mit einigen Partnern und der gemeinsamen Softpunk GmbH mit Sitz im Oranienwerk im Frühjahr vergangenen Jahres die Internetseite ich-parke-billiger.de ins Netz gestellt. Über eine einfache Suchmaske können dort Autofahrer ihre Reisedaten und den jeweiligen Flughafen eingeben. Danach werden den Kunden verschiedene Parkmöglichkeiten inklusive der damit verbundenen Kosten und diversen Serviceleistungen angeboten. Über das Online-Portal kann auch direkt gebucht werden. Kostenloser Shuttle zum Flugsteig samt Gepäck ist in der Regel inklusive. Wer will, kann bei einigen Parkhausbetreibern zusätzliche Optionen, zum Beispiel eine Autowäsche oder Wageninnenreinigung dazubuchen. Möglich ist auch, mit dem eigenen Auto direkt zum Flughafen zu fahren und es dort von den Parkhausbetreibern abholen zu lassen. "Sie bringen es dann nach der Landung auch wieder zurück", erklärt Juliane Roß.

Softpunk vermittelt inzwischen mehr als 13 000 Parkplätze an 14 deutschen Flughäfen, darunter alle wichtigen Drehkreuze. Das Unternehmen arbeitet dabei nach entsprechender Qualitätsprüfung mit Parkhausbetreibern zusammen - und ebenso mit Reisebüros, die bei Pauschalreisen den Oranienburger Service gleich mit anbieten.

Die Softpunk GmbH hat den Preisvergleich für Parkplätze zwar nicht erfunden. "Uns war aber aufgefallen, dass die bisherigen Angebote nicht optimal waren", erklärt Softpunk-Geschäftsführerin Roß. "Das können wir besser", dachten sich die 39-jährige Graferikerin und ihre Partner, zu denen Softwareentwickler, Programmierer, Marketingexperten und Leute aus der Tourismusbranche gehören. Vor zwei Jahren gründeten sie Softpunk. Ein Jahr lang wurde an System und Webauftritt getüftelt, seit dem Frühjahr 2016 ist ich-parke-billiger.de online. "Wir haben mit vier Leuten und 100 Buchungen pro Tag angefangen", sagt die Firmengründerin. "Inzwischen haben sich die Zahlen vervielfacht." Genaue Geschäfts- und Mitarbeiterzahlen sind der Chefin aber nicht zu entlocken. Denn die etablierte Konkurrenz, zum Teil große Reiseunternehmen, beäugt das Oranienburger Start-up argwöhnisch. Nur soviel: Softpunk schreibt nach der Entwicklungsphase inzwischen schwarze Zahlen. Das Start-Up finanziert sich über Provisionen der Parkhaus-Betreiber. Die Zahl der Mitarbeiter wächst stetig. Im Oranienwerk mussten bereits zusätzliche Büros angemietet werden. Juliane Roß selbst arbeitet in der früheren Scheuerei des einstigen Kaltwalzwerkes. Heute ist es ein helles gläsernes Büro, das es optisch locker mit den schicken Lofts der Berliner Internet Start-Ups aufnehmen kann. "Wir fühlen uns hier wohl", sagt die gebürtige Kyritzerin, die seit 15 Jahren mit ihrer Familie in Oranienburg lebt. "In unserer Branche ist es egal, wo das Büro steht. Es muss nicht immer Berlin sein." Oranienburg sei ein guter Ort zum Leben und Arbeiten. Ihr Know-How bieten die Oranienburger auch Firmen an, die den Einstieg in den Online-Handel oder andere Dienstleistungen über das Internet planen.