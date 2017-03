artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) hat gegen einen drohenden Abbau hunderter Arbeitsplätze bei einer Bundeseinrichtung in Brandenburg/Havel gewarnt. In einem Brief an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) forderte er laut Mitteilung vom Freitag, die Schließung der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen zu verhindern. Allein in Brandenburg/Havel seien rund 900 Menschen tätig, weitere 500 in einer Außenstelle in Berlin.