Saarbrücken (dpa) Trotz durchwachsener Umfragewerte hält die AfD an ihrem Wahlziel für die Landtagswahl im Saarland fest. "Wir wollen zweistellig werden. Wir sind guter Hoffnung, dass wir bei der ersten Wahl des Jahres einen Erfolg einfahren können", sagte Spitzenkandidat Rolf Müller am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. In Umfragen kommt die AfD derzeit auf sechs bis sieben Prozent. Damit liegt sie deutlich unter den Werten, die sie im vergangenen Jahr bei Wahlen in anderen Bundesländern erzielt hat.