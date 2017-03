artikel-ansicht/dg/0/

Beelitz (MZV) "Seien Sie gespannt auf eine Tour ins Spargelland und dessen Hauptstadt und Ortsteilen, in denen es viele versteckte Ecken zu entdecken gilt! Die Ergebnisse unserer Spurensuche folgen in Kürze!" Diese verheißungsvolle Ankündigung steht auf der Webseite der preisgekrönten Genießer-Touren Brandenburg (www.geniessertouren.org). Spätestens zum Spargelfest Anfang Juni soll die Tour stehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561743/

Damit das auch klappt, hatte der Macher hinter den Genießer-Touren, Ralf Weißmann vom Gasthof "Zur Linde" in Wildenbruch, am letzten Montag Gleichgesinnte nach Beelitz ins Tiedemannhaus eingeladen. Der Einladung gefolgt waren u.a. Beate Hoffmann vom Baumkronenpfad in Beelitz-Heilstätten und Klaus Hänel vom Reisemuseum in Zauchwitz. Alle eint das Verständnis, gemeinsam den Gästen mehr bieten zu können. Insgesamt werden zwölf bis fünfzehn Partner in die Tour eingebunden. Mit einer Story will man die Gäste von regionalem Leuchtturm zu regionalem Leuchtturm führen. Den Nutzen für die Touristen und ihre Gastgeber gleichermaßen fasst Weißmann prägnant zusammen: "Kopf voll! Bauch voll! Kofferraum voll!"

Darüber hinaus wird das praktische Faltblatt, das es zur Beelitz-Tour wie zu jeder der anderen elf Touren geben wird, zu Entdeckungen am Wegesrand verführen. Gerade die Berliner wollen "endlich mal raus". Die Genießer-Touren bieten ein kleines "Genießer-Drehbuch für die Freizeitgestaltung außerhalb der Stadt". Es sind Empfehlungen für Touren zu Fuß, per Rad oder auch mit dem Auto.

Das Potential ist für Weißmann offensichtlich: "100.000 Autos fahren täglich bei uns vorbei. Es ist an uns, sie herunter zu runterholen und uns gegenseitig zuzuschicken." Die persönliche Empfehlung an den Gast und der Gäste untereinander bleibt für Weißmann das A und O des regionalen Marketings: "Wir wollen dem Gast Vertrauen geben. Unser Angebot muss seinen Preis wert sein." Für die Gastronomen und die anderen Anbieter der Region versteht Weissman die Genießer-Touren als Angebot: "Das ist wie auf der Autobahn. Jeder muss seine Spur finden. Aber wir fahren alle in eine Richtung." Für die Gäste sind die Genießer-Touren ein Markenversprechen, auf das man in und um Beelitz gespannt sein darf.