Treten Sie ein in Shakespeares Welt!

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Das Jugendtheater "Strumpfhose" lädt ein in Shakespeares Welt! Sie ist voll von Liebenden, Leidenden, Toten, Untoten, Gespenstern, Hexen, Elfen, Zwergen und ermordeten Königen. Bei einem spektakulären Rundgang durch die reiche Bilderwelt des wohl bekanntesten Theaterautors, dessen wahre Identität bis heute nicht geklärt ist, treffen die interessierten und aufmerksamen Teilnehmer auf so allerlei Gestalten. Das Jugendtheater "Strumpfhose" gewährt einen Blick in eine sonst verborgene Welt. Die Zuhörer und Zuschauer werden gebeten, sich weder von den Geistern, noch von der ungewöhnlichen Eintrittszeit & -ordnung abschrecken zu lassen. Das weit & breit einmalige Theatererlebnis dauert rund 25 Minuten und findet alle zehn Minuten für maximal zwei Personen statt. Zu erleben ist dies erstmals am kommenden Freitag, 31. März, ab 19.00 Uhr. Weitere Termine: 1., 6., 7. und 8. April. Interessierte melden sich im Theaterbüro an (033841/94 250 & jugendtheater.badbelzig@t-online.de) und erhalten dann ihre Eintrittszeiten. Der Eintritt kostet 5, ermäßigt 4 Euro. Foto: Promo