Brandenburg (MOZ) Unter der Überschrift "Clips for Europe" treffen sich vom 2. bis 11. Mai Jugenddelegationen der Partnerstädte der Stadt Brandenburg an der Havel in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz.

Erwartet werden zur Jugendbegegnung Gruppen aus Ivry-sur-Seine (Frankreich), Magnitogorsk (Russland) und Kaiserslautern. Hinzu kommt eine Jugendgruppe der Kommune Ballerup (Dänemark), die bereits seit einigen Jahren freundschaftliche Beziehungen zur Havelstadt pflegt sowie Schüler des Bertolt-Brecht-Gymnasiums und des von Saldern-Gymnasiums Europaschule.

Die Gäste werden im Schloss Gollwitz wohnen und gemeinsam an einem Medienprojekt zu europäischen Werten arbeiten. Die insgesamt rund 50 Jugendlichen aus vier Ländern wollen die Stadt und das Umland entdecken und am Europa-Tag des von Saldern-Gymasiums Europaschule am 5. Mai teilnehmen und anschließend Kurzfilme und Clips zu ihren Vorstellungen eines gemeinsamen Europas produzieren, die dann zum Abschluss des Treffens am 10. Mai öffentlich präsentiert werden. Zudem ist eine Fotoausstellung geplant, die Interessierten Einblicke in die gemeinsame Arbeit der Jugendlichen geben soll. Um den gemeinsamen Aufenthalt im Mai zu planen, gab es in dieser Woche ein Treffen in der Havelstadt. Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann begrüßte die Delegation aus den Partnerstädten am Dienstag im Altstädtischen Rathaus zu einer Gesprächsrunde, um das Projekt vorzustellen und zu besprechen. Das Gemeinschaftsprojekt mit der Stiftung Begegnungsstätte Gollwitz wird aus Mitteln der F.C. Flick Stiftung, aus dem Landesjugendplan des Landes Brandenburg sowie über das EU-Programm Erasmus+ gefördert.