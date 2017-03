Autotest Renault Talisman

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Renault legte im vergangenen Jahr bei uns um satte 13,9 Prozent zu, während der Gesamtmarkt „nur“ um 4,5 Prozent wuchs. Besonders gut kamen die heute so beliebten höhergelegten Modelle Captur und Kadjar an. Aber auch der neue Mégane schlug ein, der endlich wieder das Zeug zum echten Konkurrenten in der Golf-Klasse hat. Und mit dem neuen Talisman hat sich Renault in der oberen Mittelklasse zurückgemeldet. Die ersten beiden Monate 2017 brachten für Renault in Deutschland ein stolzes Plus von 20,5 Prozent.

Motor

Für den Talisman stehen zwei Benziner und drei Diesel zur Verfügung, was eine Leistungspalette von 110 PS bis 200 PS ergibt. Der von uns gefahrene stärkste Selbstzünder holt aus vier Zylindern und 1,6 Litern Hubraum bis zu 160 PS und ein maximales Drehmoment von 380 Newtonmetern (bei 1750 Umdrehungen). Damit kommt man flott vom Fleck, bei wirklich kultiviertem Ton. Dieser Diesel reicht für einen Spurt von 0 auf Tempo 100 in 9,4 Sekunden und eine Maximalgeschwindigkeit von 215 km/h. Die Automatik passt gut – aber nur, wenn man die souveräne, unaufgeregte Fortbewegung schätzt und unnötige Hektik vermeidet.

Karosserie/Ausstattung

Wenn Franzosen heutzutage im gehobenen Teil der Mittelklasse antreten wollen, brauchen sie einen Glücksbringer. Schließlich ist die Dominanz der deutschen Marken einfach gewaltig. Kein Wunder also, dass Renault seinen aktuellen Versuch auf den Namen Talisman getauft hat. Und nicht nur das: Das Aussehen des 4,85 Meter langen Wagens, der bei Renault Coupé-Limousine heißt und den es auch als Kombi gibt, hat so gar nichts mit dem Vorgänger Laguna zu tun. Und das ist auch gut so. Statt Design-Schlichtheit gibt es nun etwa eine imposante, selbstbewusste Front. Und insgesamt wirkt dieser Renault dynamisch, solide, markant. Auch innen ist der Talisman voll auf der Höhe – wovon auch schon der große, hochkant stehende Touchscreen zeugt. Die Menüführung allerdings braucht etwas Einarbeitungszeit. Für die Insassen steht ein ordentliches Platzangebot zur Verfügung, aufgrund der Linienführung sollte man in der zweiten Reihe aber nicht sehr groß gewachsen sein.Für das Gepäck gibt es üppige 608 Liter, die Ladekante ist allerdings recht hoch.Ab Werk hat der Talisman sechs Airbags, ESP, Nebelscheinwerfer, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Leichtmetallräder, Licht- und Regensensor, Tempomat, Parksensoren hinten, Fensterheber rundum und fernbedienbare Zentralverriegelung an Bord.

Fahrverhalten

Hier will Renault mit einer Besonderheit punkten: Das „4Control“ getaufte System der Allradlenkung ist ab der höchsten Ausstattungsstufe serienmäßig (in unserem Testwagen kostete das 1700 Euro Aufpreis). Unterhalb von 50 km/h (im Fahrprogramm „Comfort“) schlagen die Hinterräder mit maximal 3,5 Grad in entgegengesetzter Richtung zur Vorderachse ein. Das reduziert den Wendekreis (laut Renault von 12,1 Metern ohne „4Control“ auf 11,3 Meter). Fährt man schneller, steuern die Hinterräder in dieselbe Richtung wie die Vorderräder. Der Fronttriebler wirkt dann mit allen Rädern der Fliehkraft entgegen. Das nützt der Stabilität und fordert vom Fahrer weniger Aufwand beim Lenken. Insgesamt wirkt der Talisman damit, auch wenn man zwischen drei Einstellungen wechseln kann, so gar nicht als französische Sänfte, der Wagen geht recht straff zu Werke. Die Bremsen greifen beherzt zu.

Wirtschaftlichkeit

Den Einstieg in einen Talisman gibt es (mit 110-PS-Diesel) ab 27.950 Euro. Der von uns gefahrene größte Diesel kommt dann bereits (besser ausgestattet) laut Liste auf mindestens 35.700 Euro. Der Normverbrauch liegt bei bescheidenen 4,5 Litern Diesel auf 100 Kilometer (118 g/km CO2), mit gut einem Liter mehr kann man tatsächlich hinkommen. Die Versicherungseinstufung ist weniger zurückhaltend, es gelten die Klassen 17/26/24 (Haftpflicht/Voll-/Teilkasko). Dafür gibt Renault aber fünf Jahre Garantie.

Fazit

Renault zeigt Mut und hat ein wirklich vorzeigbares Mittelklasse-Modell auf die Räder gestellt, das in der Summe seiner Eigenschaften durchaus eine Alternative zu den üblichen Verdächtigen in diesem Segment sein kann. Hajo Zenker