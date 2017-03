artikel-ansicht/dg/0/

Die Stimmung ist absolut gut, es wird mehr Neugeschäft generiert.» Und für Vodafone war es die «beste CeBIT aller Zeiten». Mit einem neuen Konzept zum vernetzten Alltag habe das Unternehmen eine Neuausrichtung der Messe bereits vorgemacht, sagte Hannes Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland.

Auf die angekündigte Neuausrichtung der CeBIT gebe es überwiegend positive Reaktionen, sagte der Vorsitzende des Messe-Ausschusses Meyer. Messe-Chef Oliver Frese hatte am Mittwoch eine Neukonzeption angekündigt, die die Veranstaltung künftig wieder stärker für Privatbesucher öffnet und in den Sommer schiebt - die nächste CeBIT findet vom 11. bis 15. Juni 2018 statt. Frese bescheinigte der Branche eine Aufbruchstimmung, die das Thema der Digitalisierung auf ein neues Niveau hebe: «Diese starke CeBIT 2017 gibt uns den Schwung für die nächste CeBIT 2018.»

Zur Neuordnung meinte Bernhard Rohleder, der Hauptgeschäftsführer des Bitkom-Branchenverbands, das Konzept sei stimmig: «Die Branche braucht eine breite Kontur». Sie müsse einmal im Jahr «ein Feuerwerk der Innovationen» abfeuern - und das müsse die CeBIT sicherstellen. Die radikale Neuordnung fokussiert die CeBIT rund um das markante Expo-Holzdach auf dem Messegelände, wo eine Art Digital-Campus entstehen soll. Flankiert wird er in den umliegenden Hallen von einem Mix aus Konferenzen, Netzwerk-Veranstaltungen und praktischen Anwendungen der Aussteller zum Thema Digitalisierung.

Rohleder: «Diese Breite halten wir für wichtig, diese Breite brauchen wir - und da setzen wir auf die CeBIT.» In diesem Jahr waren 3007 Aussteller aus 70 Ländern gekommen. Die Besucherzahl entsprach mit gut 200 000 Menschen weitgehend den Erwartungen. Wenige Stunden vor dem offiziellen Ende am Freitagabend ging Frese von einem leichten Besucher-Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Das Partnerland Japan war mit 120 Unternehmen vertreten.

Im Fokus der IT-Messe standen diesmal neue Technologien wie Roboter, künstliche Intelligenz oder Drohnen in konkreten Anwendungsbeispielen. In zahlreichen Konferenzen wurde dabei auf den Aspekt der Datensicherheit hingewiesen, die in vielen Bereichen der Wirtschaft nach wie vor lückenhaft sei. Zudem beklagten Verbände eine Zuspitzung des IT-Fachkräftemangels. Wirtschaft und Behörden liegen mittlerweile beim Kampf um die fähigsten Köpfe oft in Konkurrenz.

Die CeBIT fand seit 1986 jährlich vier Wochen vor der größeren Hannover Messe statt, aus der sie einst als eigenständige Veranstaltung hervorgegangen war. Künftig wird die zeitliche Anordnung auch mit Blick auf andere Leitmessen wie die CES in Las Vegas (Januar) und den Mobile World Congress in Barcelona im Februar entzerrt werden.