Berlin/Dresden (dpa) Das Deutsche Historische Museum (DHM) Berlin hat zwei von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) vermisste Kunstwerke zurückgegeben. Die beiden Bilder aus dem 17. Jahrhundert wurden im Zuge der Provenienzforschung entdeckt und zweifelsfrei als Eigentum der SKD identifiziert, wie die Museen bei der Übergabe am Freitag in der Hauptstadt mitteilten. Dirk Syndram, Direktor der Dresdner Rüstkammer, nahm entgegen: ein 30 mal 30 Zentimeter großes, in Gold graviertes Reiterbildnis des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen und ein 29,3 mal 39 Zentimeter messendes Ölgemälde mit dem Stammbaum des Regenten und seiner zweiten Frau Magdalena Sibylla, einer geborenen Herzogin von Preußen.