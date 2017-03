"Terroristische Motive": Haftbefehl nach Festnahme in Antwerpen

artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel (dpa) Nach einem vereitelten Anschlagsversuch in Antwerpen ist ein 39 Jahre alter Tunesier in Untersuchungshaft genommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Freitag in Brüssel erließ ein Richter den Haftbefehl wegen versuchten Mordes und versuchter Körperverletzung aus terroristischen Motiven. Außerdem habe der Mann gegen das Waffengesetz verstoßen.