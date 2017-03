Bahn stellt 120 000 Uhren auf Sommerzeit

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach etwa einer Stunde ist alles erledigt: Mit Beginn der Sommerzeit in der Nacht zum Sonntag stellt die Deutsche Bahn 120 000 Uhren um. Die erhalten ihr Signal über einen Langwellensender, der an eine Atomuhr gekoppelt ist, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Am frühen Sonntagmorgen wird die Zeit von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. S-Bahnen, die in dieser Stunde gefahren wären, fallen aus. Intercity- und ICE-Züge kürzen ihre nachts oft längeren Stehzeiten in Bahnhöfen. Wo das nicht reicht, um die Stunde auszugleichen, kommt der Zug trotz kürzerer Reisezeit zur Sommerzeit verspätet. Darauf weist die Reiseauskunft schon hin.