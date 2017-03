Zahlreiche Verstöße in Gaststätten und Wettbüros

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) 15 Fälle von illegalem Glücksspiel und 44 Ordnungswidrigkeiten haben Steuerfahnder, Finanzbeamte und Mitarbeiter der Bezirke Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg festgestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben die Kontrolleure insgesamt 32 Gaststätten, fünf Wettbüros und zwei Spielhallen in acht Berliner Bezirken untersucht. In einem Wettbüro beschlagnahmten die Beamten fünf Geldspielautomaten und das Geld aus drei Geräten. Fünf weitere wurden versiegelt. Die Spielautomaten werden weiter ausgewertet.