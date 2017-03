Lukas Podolski lässt Europa-Uni abblitzen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561766/

Das Management des Fußballers hatte der Hochschule nach längerem Hin und Her kürzlich mitgeteilt, dass es sich bei der Auszeichnung zwar um eine Ehre handele. Podolski könne jedoch aufgrund seiner vielen Verpflichtungen nicht persönlich an der Preisübergabe teilnehmen. Der Fußballstar, der am Mittwochabend aus der Nationalmannschaft verabschiedet wurde, will seine Karriere in Japan fortsetzen.

Der Preis ist für Persönlichkeiten vorgesehen, die sich für die deutsch-polnische Verständigung einsetzen. In der Vergangenheit zählten unter anderem Günter Grass, Tadeusz Mazowiecki und der Regisseur Volker Schlöndorff zu den Geehrten. Weil an der Viadrina viele junge Polen studieren, die anschließend ähnlich wie Podolski ihren Lebensweg in Deutschland fortsetzen, wäre dies ein weiterer Grund für eine Verleihung des Preises an Podolski gewesen.