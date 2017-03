artikel-ansicht/dg/0/

Großräschen (dpa) Eine 30 Jahre alte Autofahrerin ist bei einer Kollision mit einem Laster auf der B96 in Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben ist noch vollkommen unklar, wie die Frau am Freitag in den Gegenverkehr geriet. Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Verletzungen der 30-Jährigen waren so gravierend, dass sie noch an der Unfallstelle starb. In den Unfall wurde noch ein weiteres Fahrzeug verwickelt. Dieser Fahrer und auch der Lasterfahrer mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei gibt den Sachschaden mit mehreren zehntausend Euro an.