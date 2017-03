CDU-Bürgerbüro in Königs Wusterhausen angegriffen

artikel-ansicht/dg/0/

Königs Wusterhausen (dpa) Das Bürgerbüro des CDU-Landtagsabgeordneten Björn Lakenmacher in Königs Wusterhausen ist von Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden am frühen Donnerstag mehrere Steine auf die Fensterwand geschleudert, so dass äußere Glasteile zu Bruch gingen. An einem weiteren Fenster wurde "Antifa" aufgesprayt. Hinweise dazu, ob die Täter tatsächlich Linksextreme waren, gab es aber zunächst nicht. Auch Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht.