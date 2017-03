Chusovitina landet zweiten Weltcup-Sieg nach Comeback

artikel-ansicht/dg/0/

Doha (dpa) Nur vier Wochen nach ihrem Rücktritt vom Rücktritt hat Turn-Oma Oksana Chusovitina bereits ihren zweiten Weltcupsieg gelandet. Wie vorige Woche in Baku setzte sich die fast 42 Jahre alte Olympiasiegerin von 1992 in Doha erneut in ihrer Spezial-Disziplin Sprung durch.