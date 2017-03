artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Glimpflich verlief am Freitagnachmittag ein Unfall an der Autobahn-Anschlussstelle Birkenwerder. Aus noch nicht geklärter Ursache stießen drei Autos zusammen. Die Feuerwehr war im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber, der zufällig in der Nähe war und vorsorglich informiert wurde, wurde nicht benötigt. Es kam zeitweise zum Stau.