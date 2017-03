artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem Terroranschlag in London hat der dortige Bürgermeister Sadiq Aman Khan seinen geplanten Besuch in der deutschen Hauptstadt abgesagt. Wie die Berliner Senatskanzlei am Freitag weiter mitteilte, kommt aber der stellvertretende Bürgermeister von London, Rajesh Agrawal, mit einer Wirtschaftsdelegation am Montag ins Rote Rathaus.

