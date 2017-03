Kandidaten können vorgeschlagen werden

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Für die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Falkensee können nun Kandidatinnen und Kandidaten nominiert werden. Vorschläge können von allen stimmberechtigten Personen, die mindestens 60 Jahre alt sind und in der Stadt Falkensee ihren Hauptwohnsitz haben, bis zum 30. April unterbreitet werden. Adressat ist die Stadtverwaltung.

Die Kandidaten dürfen weder Mitglied der Stadtverordnetenversammlung noch Beschäftigte der Stadtverwaltung Falkensee sein. Die Vorschläge müssen enthalten: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Beruf, sowie die Einwilligung zur Nominierung und der öffentlichen Bekanntgabe der vorgeschlagenen Person. Auch die vorschlagenden Person müssen den vollständigen Namen sowie das Geburtsdatum und die Anschrift angeben.

Zum weitern Verfahren: Die Stadtverwaltung wird bis spätestens Montag, 8. Mai, alle zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber mit persönlichen Daten bekannt geben und die Stimmzettel mit den Briefstimmunterlagen an alle Stimmberechtigten ausreichen. Die Abstimmung beginnt am Montag, 15. Mai, und endet am Freitag, 30. Juni. Nach Auszählung der Stimmen übergibt die Stadtverwaltung der Stadtverordnetenversammlung die nach Anzahl der abgegebenen Stimmen geordnete Nominierungsliste. Die Stadtverordnetenversammlung wählt die Mitglieder des Seniorenbeirats.