Heimspieltag beim MTV

Altlandsberg (MOZ) Am Sonnabend (Anwurf ist 18.30 Uhr) empfangen die Handball-Männer des MTV Altlandsberg den Ludwigsfelder HC. Im Duell des Dritten gegen den Fünften der Oberliga Ostsee-Spree (OOS) geht es darum, den Anschluss an das Spitzenduo nicht weiter abreißen zu lassen.

Auch wenn die Saison noch nicht ganz abgeschlossen ist, es laufen bereits die Planungen für das neue Spieljahr. Man überlässt beim MTV nichts dem Zufall und hat die Mannschaftsplanung für die Zukunft im Blick.

Nachdem bereits im Anschluss an den Derby-Sieg gegen Grünheide die ersten Vertragsverlängerungen präsentiert wurden, sind die Verantwortlichen in der vergangenen Woche wieder einen Schritt weitergekommen. Die Verträge mit drei Youngsters, Fabian Plaul, Toni Schäl und Florian Riegler, die alle eine erfolgreiche erste Saison beim MTV hinter sich haben, wurden verlängert.

Doch natürlich steht nun erst einmal die nächste Aufgabe im Fokus. Am Sonnabend heißt der Gegner in der Erlengrund-Halle Ludwigsfelder HC. Nachdem sich in den vergangenen Wochen der Abstand zum Spitzenduo der Oberliga Ostsee-Spree, Stralsunder HV und Lausitzer HC Cottbus, auf vier Punkte erhöht hat, ist das Ziel der Altlandsberger für die restliche Saison, diesen nicht weiter anwachsen zu lassen. Die Altlandsberger, als momentan Tabellendritter, können sich mehr oder weniger den Zweikampf an der Spitze gelassen ansehen. Gelassen heißt, aber nicht in Ruhe, denn wenn der dritte Tabellenplatz gehalten werden soll, muss der MTV selbst gewinnen. Sowohl der HSV Insel Usedom (4.) als auch der Ludwigsfelder HC haben in der Tabelle jeweils nur einen Punkt Rückstand.

Im Jahr 2017 gewannen die Ludwigsfelder bis dato fast jedes Spiel. Lediglich gegen Cottbus kassierten sie eine Niederlage. Am jüngsten Spieltag kam noch eine Punkteteilung bei den Füchsen Berlin II (24:24) hinzu. Ein Sieg sticht dabei besonders heraus: Vor zwei Wochen gewann der LHC zu Hause gegen den aktuellen Tabellenführer Stralsunder HV. Es kommt also eine Mannschaft in die Erlengrund-Halle, die in der Lage ist, jeden Gegner in der Oberliga Ostsee-Spree zu schlagen.

Dass das Hinspiel in Ludwigsfelde mit einem Tor verloren ging, sollte eine zusätzliche Motivation für den MTV sein, diese Partie zu gewinnen. "Das schaffen wir allerdings nur mit der Unterstützung der Zuschauer. Kommt in die Erlengrund-Halle und helft mit, den dritten Tabellenplatz zu verteidigen", so der Aufruf an die Fans der Mannschaft.

Der LHC kann selbst einen ganz besonderen Meilenstein in seiner Vereinsgeschichte erreichen: In der ewigen Tabelle der Oberliga Ostsee-Spree können sie ihr 5000. Tor werfen. Dafür fehlen lediglich sechs Treffer.

Dass am vergangenen Wochenende spielfrei war, kam dem arg dezimierten MTV-Kader sicherlich sehr entgegen. Dennoch werden weiterhin Johann Finck, Simon Kapa, Nico Cornelius und Bartosz Wojdak nicht zur Verfügung stehen.

Trainer Tilo Leibrich hofft, dass die Mannschaft trotz der kleinen Pause die positiven Emotionen aus dem knappen Derby-Sieg konservieren konnte und im Spiel am Sonnabend wieder abrufen wird. Beim Grünheider SV gewann der MTV denkbar knapp mit 20:19.

Eine gewisse Vorfreude auf das Spiel ist auch vom Abteilungsleiter Handball beim MTV, Thomas Klatt, zu vernehmen. "Wir sollten schon versuchen, die Saison würdig abzuschließen. Und dazu gehört aus meiner Sicht, dass wir den dritten Platz nicht aus den Augen verlieren. Ich denke, dass die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Tilo Leibrich sich weiterentwickelt hat. Wir haben lange Zeit sogar um die Meisterschaft mitgespielt. Ein gutes Spiel ist wichtig, um unsere treue Fangemeinde auch weiterhin zu begeistern." Klatt spricht schon jetzt von einer durchaus erfolgreichen Saison seiner Männermannschaft. "Mit der Berufung von Trainer Tilo Leibrich, der aus den eigenen Reihen kam, haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Wir hoffen, dass die Entwicklung weitergeht und wir auch in der Zukunft um Titel mitspielen können."

1. Stralsunder HV20521:43532: 8

2. Laus. HC Cottbus20569:48532: 8

3. MTV Altlandsberg20529:45428:12

4. HSV Insel Usedom20519:46327:13

5. Ludwigsfelder HC20549:51527:13

6. Grünheider SV20522:50723:17

7. Füchse Berlin II20589:54922:18

8. SV Brandenburg-W.20545:56718:22

9. SG OSF Berlin20510:52216:24

10. Bad Doberaner SV20487:53314:26

11. VfL Tegel20447:54114:26

12. VfL Lichtenrade20503:55412:28

13. Fort. Neubrandenb.20459:5088:32

14. Berliner SV20437:5537:33