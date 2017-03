Baier-Akteure peilen nächsten Heimsieg an

artikel-ansicht/dg/0/

Im dritten Heimspiel in Folge soll nun die Siegesserie ausgebaut werden. Personell sieht es bei der Heimtruppe hervorragend aus, sind doch alle Spieler fit. Ergo wird Jahn-Trainerin Melanie Baier endlich wieder einmal die Qual der Wahl in Sachen der Aufstellung hat. In den bisherigen Partien der Rückrunde konnten alle Jahn-Spieler Leistungssteigerungen verzeichnen. Ein Plus, das die Kurstädter auf allen Positionen unberechenbar macht. Im Tor ist Lars Schäfer wieder zurück und wird zusammen mit Carl Klemer die Kiste vernageln.

Die Lübbenauer spielen bis auf ein paar Startschwierigkeiten eine herausragende Saison. Niederlagen gab es bisher nur gegen Top- Teams. Kurz vor der Winterpause mussten sich die Lübbenauer noch in Oranienburg geschlagen geben. Im Hinspiel in Lübbenau zogen die Kurstädter noch deutlich mit 32:25 den Kürzeren. Allerdings konnte Baier seinerzeit nicht die Bestbesetzung aufbieten. Zudem zeigte Lübbenaus Schlussmann Lars Kasper eine super Leistung und trieb den sonst so treffsicheren Freienwalder Angriff schier zur Verzweiflung.

Die Kurstädter haben hart trainiert, um am Wochenende mit einem Sieg vorläufig den vierten Tabellenplatz einzunehmen.