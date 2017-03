Der kleine Donald

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wer als Kind "Asterix," gelesen hat, kennt den kleinen Spanier, der immer so lange die Luft anhält bis er bekommt, was er will. Nun ist der amerikanische Präsident weder ein kleiner Spanier noch wird er die Comics über den Gallier jemals in der Hand gehabt haben. Und doch fährt Donald Trump eine politische Verhandlungsstrategie, die genau diesem Verhalten entspricht.