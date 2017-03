Abschiebehaft wegen gravierender Mängel geschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Abschiebehaft auf dem Gelände der Erstaufnahme für Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) ist wegen gravierender Mängel bei Brandschutz und Sicherheit bis auf weiteres geschlossen worden. Wie das Innenministerium in Potsdam am Freitag bestätigt, hat ein Gutachten der Unfallkasse Brandenburg (UKB) und des Landesamts für Arbeitsschutz den Auslöser dafür gegeben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561821/

Darin wird das Fehlen von geeigneten Brandmeldern, von Flucht- und Rettungsplänen sowie einer Brandschutzordnung bemängelt. Aus dem Arbeitsministerium heißt es, dass weitere Mängel die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten gefährden würden. Sie könnten sich an den Sicherheitsschleusen nur über Funk verständigen. Es gebe weder Spiegel noch Kamerasysteme zur optischen Feststellung, ob andere Mitarbeiter nebeneinander oder nacheinander angeordnete Türen gleichzeitig aufschließen. "Auch ist kein interaktives, aktiv kommunizierendes System zwischen den Türen untereinander zur Verhinderung von Doppelöffnungen der Türen vorhanden", zitiert Ministeriumssprecherin Marina Ringel aus dem Gutachten.

Das Innenministerium hat angesichts der Mängel einen Weiterbetrieb der Abschiebehaft untersagt. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte sich bereits zu Beginn dieser Woche mit Fachleuten darüber verständigt, wie die Mängel abgestellt werden können und wie bis dahin mit Flüchtlingen ohne Aufenthaltsgenehmigung verfahren wird. In der Abschiebehaft mit 110 Plätzen waren bislang auch Flüchtlinge aus Berlin und anderen Bundesländern inhaftiert worden. "Die Einrichtung war nie ausgelastet, meist waren weniger als zehn Personen gleichzeitig dort untergebracht", sagt Ingo Decker, Sprecher des brandenburgischen Innenministeriums. Im gesamten Jahr 2016 sind 145 Personen dort untergebracht worden.

Das deckt sich auch mit aktuellen Zahlen, nach denen immer mehr Flüchtlinge freiwillig in ihre Heimatländer zurückkehren. 2016 waren es knapp 2000, ein Jahr zuvor etwa 500 weniger. Abgeschoben aus Brandenburg wurden 2016 rund 800 Migranten. Da die Abschiebehaft in Eisenhüttenstadt die einzige ihrer Art in Ostdeutschland ist, wolle man möglicherweise einzelne Abschnitte wieder in Betrieb nehmen, sobald die Mängel abgestellt worden sind.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag, Ursula Nonnemacher, will sich zu den Zuständen in der Abschiebehaft im Innenausschuss Bericht erstatten lassen. Der Fall hinterlasse den Eindruck, "dass hier zu lange nicht richtig hingeschaut wurde", sagte sie am Freitag. Bei der Sicherheit von Flüchtlingen und ihrer Aufsichtspersonen dürften keine anderen Standards herrschen als in anderen Einrichtungen der Landesverwaltung.