Studenten planen Gartensparte um

27 Studierende der Jade Hochschule aus Oldenburg hatten das Vergnügen, den Neuruppiner Stadtteil nach Herzenslust neuzugestalten - so, als gelten für sie keine Zwänge, keine Traditionen, keine Probleme mit aktuellen Gartenpächtern. Wer sehen will, was junge Planer im fünften Semester des Architekturstudiums aus dem Gebiet herauszuholen im Stande sind, der hat eine Woche lang die Gelegenheit, sich die 13 Entwürfe im Museum Neuruppin anzuschauen.

Professor Hartmut Stechow, Vorsitzender der Schinkel-Gesellschaft rief die Idee für seine Studenten ins Leben. Der Neuruppiner Bauunternehmer Dr. Ulrich Kaatzsch stiftete ein Preisgeld, mit dem die besten drei Entwürfe bedacht wurden. Stadtplaner Jan Juraschek aus dem Rathaus war fast ein bisschen gerührt, dass die jungen Leute sich so intensiv mit Neuruppin beschäftigt hatten.

Alle Arbeiten sind so hochwertig, dass die Verantwortlichen sie kurzerhand im Museum ausstellen mussten. Erst vor vier Wochen sprachen Stechow und Neuruppins Kulturmanager Mario Zetzsche zum ersten Mal am Telefon über die Umsetzung. Da die Kühn-Berger-Ausstellung ausgefallen war, gab es Platz. Die Arbeiten unter dem Titel "Zwischen Wasser, Grün und Schienenstrang. Städtebauliche Ideen für Neuruppin" hängen allerdings nur noch bis zum 2. April. Architektur-Fans und Freidenker müssen sich also sputen.

Der Jury war es fast ein wenig peinlich, die über ein ganzes Semester mit viel Liebe zum Detail angefertigten Arbeiten - inklusive mit Lasern gefertigter Modelle - in nur zweieinhalb Stunden bewerten zu müssen. Neuruppins Baudezernent Arne Krohn, Stadtplaner Juraschek und Architekt Thomas Rheinländer begründeten ihre Entscheidungen dennoch ausführlich.

Im Entwurf von Phil Gerdes, Johannes Kampe und Tim Kollmer würden kleine Kanäle in das Gebiet verlegt (am Ende Platz zwei). Thaqi Brendon entwarf zwar eine neue, schön strukturierte Uferpromenade, verzichtete aber auf einen Teil der Gärten. Besorgt fragte der Neuruppiner Ulrich Bredow: "Soso, Sie wollen also unsere Kleingärten eliminieren?" Baudezernent Krohn beruhigte. Die Entwürfe seien reine Fantasie. Niemand müsse einen Abriss fürchten. Vielleicht würden die Konzepte mal als Anregung dienen. "Neuruppin steht es aber gut zu Gesicht, auch einfach mal Planungs- und Architekturkultur zu entwickeln", so Krohn. "Und seien Sie beruhigt", meinte er in Bredows Richtung. "Es gibt auch Entwürfe mit mehr Gärten als vorher."

Platz eins war der Neuruppiner Jury die "komplett stimmig durchkomponierte" Inselanlage von Jenni Becker und Annabell Rodemann Wert. Dort gebe es die interessantesten neuen Wege. Auf Platz drei kam ein Konzept von Maximilian und Ann-Christin Gehl, das die alten Wege wiederum belässt, und wahrscheinlich am realistischsten umzusetzen wäre, hieß es. Ein Besuch vor Ort hat dazu übrigens gereicht. "Google Maps war unser Freund", meinte die junge Architektin Friedrike Burck.

Professor Stechow und Museumsleiterin Maja Peers-Oeljeschläger freuten sich sehr, so schnell eine so interessante Ausstellung hinbekommen zu haben. Stechow: "Vereine könnten noch mehr mit Ideen aufs Museum zugehen, finde ich." Er selbst sieht in dem Wettbewerb Schinkels Philosophie gewürdigt und zitierte den berühmten Baumeister so: "Man ist nur dort lebendig, wo man etwas Neues schafft. Wenn man sich ganz sicher fühlt, ist das fast verdächtig."

Wenn die Stadt die Pläne doch irgendwann umsetzen will - die Rechte liegen bei den Studenten.