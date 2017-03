FSV Union heiß auf Punkte

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Für die Regionalliga-Fußballer des FSV Union Fürstenwalde steht am Sonntag (ab 13.30 Uhr) die nächste Nachholpartie auf dem Programm. In der heimischen Bonava-Arena erwarten sie Tabellennachbar VfB Auerbach.

Die Gäste aus dem Vogtland stehen in der Regionalliga Nordost auf dem 14. Platz und haben zwei Punkte mehr als der einen Rang dahinter liegende FSV Union Fürstenwalde auf dem Konto. Am Mittwoch verloren die Sachsen nur 0:1 gegen Spitzenreiter FC Carl Zeiss Jena - das war ihre erste Niederlage in der Rückrunde. Neben drei Unentschieden gewannen sie vor zwei Wochen sogar beim Tabellenzweiten Energie Cottbus mit 3:1.

Das macht zugleich deutlich, dass die Partie am Sonntag für den gastgebenden FSV Union kein Selbstläufer wird. Auch wenn die Fürstenwalder das Hinspiel (3:1) und jetzt drei Partien in Folge gewannen. Union-Trainer Matthias Maucksch: "Die Auerbacher haben eine sehr spielstarke Mannschaft, gegen die wir alle Kräfte mobilisieren müssen. Wir wollen auf jeden Fall die drei Punkte bei uns behalten." Das gelang den Fürstenwaldern nach dem 1:0 in Neustrelitz vor Wochenfrist daheim gegen den derzeitigen Dritten Berliner AK (4:1) recht eindrucksvoll. Und Ende Februar hatten sie nach couragierter Leistung auch nur 1:2 gegen Jena verloren.

Da ist am Sonntag gegen Auerbach sicher ein spannendes Duell auf Augenhöhe zu erwarten, auch wenn der Union-Trainer nach dem 4:3 am Mittwoch bei Budissa Bautzen zum Schluss mit der Abwehrleistung inklusive zweier Gegentore nicht zufrieden war. "Das war eines unserer schwächeren Spiele. Nun hoffe ich, dass die Mannschaft am Sonntag eine ordentliche Antwort auf dem Platz gibt", erklärt Matthias Maucksch, der seinen Kader komplett beisammen hat.

Beim Blick auf die Rückrundentabelle der Regionalliga Nordost sind die Fürstenwalder mit vier Siegen und zwei Niederlage an dritter Stelle zu finden - gleich hinter Jena und Cottbus, die 16 beziehungsweise 15Zähler aus je sieben Spielen verbuchten. Doch solch ein Blick interessiert den Union-Trainer nicht. "Wichtig für uns ist, am Ende in der Liga zu bleiben. Dabei richtet sich unser Fokus von Spiel zu Spiel, zumal wir noch lange nicht unser Ziel erreicht haben", sagt Maucksch. Er hofft, dass all seine Spieler bis zum Sonntag trotz englischer Woche topfit sind und hundert Prozent Leistung zeigen.

Ähnliches erhofft sich die Mannschaft von den Fans und Zuschauern. Für die gibt es übrigens am Sonntag eine Tombola, bei der attraktive Preise zu gewinnen sind. Die Einnahmen aus den verkauften Losen gehen in den Bau des neuen Kleinfeldstadions für den Nachwuchs im Friesenstadion.