Mit Eislaufen und Turnen 100 geworden

Schöneiche (MOZ) Mehrere Luftballons mit einer "100" drauf verrieten am Freitag in der Schöneicher Ludwig-Jahn-Straße, dass dort ein besonderer Geburtstag gefeiert wurde. Und hätten die Zahlen nicht auf den Ballons gestanden, man hätte der Jubilarin Edith Löhlein angesichts ihres Aussehens wohl eher zum 90. oder 80. Geburtstag gratuliert.

Viel Sonne zum Hundertsten: Edith Löhlein feierte am Freitag im Beisein ihrer Tochter Rosita Kermer, Enkelin Madlon Stehle, Bürgermeister Ralf Steinbrück Geburtstag. Zur Nachfeier am Sonnabend reisen noch mehr Familienmitglieder an. © MOZ/Martin Stralau

Am 24. März 1917 kam sie in Dresden zur Welt, wo sie bis 1990 fast durchgängig lebte. Dann holte sie ihre Tochter Rosita Kermer, die seit 1985 in Schöneiche wohnt, zunächst nach Berlin und 2000 dann in ihren Wohnort. Dort lebt Edith Löhlein in einem Häuschen.

"Hier und da zwickt es zwar, aber ich habe nichts Ernstes", erzählt die Hundertjährige im Beisein von Nachbarn, Bürgermeister Ralf Steinbrück, ihrer Tochter und Enkeltochter Madlon. Wie man so alt wird? Vor allem durch Sport.Eisschnelllauf, Turnen, Leichtathletik - all das habe sie gemacht, sagt Edith Löhlein. Ihre Tochter fügt an: "Sie hat sich früh von ihrem Mann getrennt, deshalb ist sie so alt geworden" - beide lachen. Bis zum 70. Lebensjahr hat Edith Löhlein als Büroangestellte gearbeitet - erst in der Dresdner Gardinen- und Spitzenmanufaktur, dann im Betonwerk ihres Schwiegersohnes. Edith Löhlein hat zwei Töchter, vier Enkel, vier Urenkel und zwei Ur-Ur-Enkel.