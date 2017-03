Wer dreht eigentlich am Zeiger?

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mechanische Uhrwerke, die einmal pro Woche aufgezogen werden müssen, gibt es in Kirchtürmen kaum noch. Wenn in der Nacht zum Sonntag die Uhren umgestellt werden, läuft das meist über Funk. In Neutrebbin steht aber noch ein altes Uhrwerk.

193 Jahre auf dem Buckel: Das alte Uhrwerk in der Neutrebbiner Kirche ist seit zwei Jahren wieder funktionstüchtig. Pfarrer Arno Leye (l.) und Metallbauer Marco Egloff möchten es als Schauobjekt, vor allem für Kinder, in der Kirche installieren. © MOZ/Lisa Mahlke

Ticktack, ticktack. Das gusseiserne Pendel schwingt von links nach rechts, von rechts nach links. Ein großes Zahnrad aus Messing dreht sich mit jeder Sekunde weiter, ein kleineres nach jeder Minute. Ein solches mechanisches Uhrwerk ist längst nicht mehr in jedem Gotteshaus zu finden. Die Nikolaikirche in Bad Freienwalde, die Dorfkirche in Frankenfelde, die Cöthener Kirche oder die Kirche in Neutrebbin - sie alle haben mittlerweile Funkuhren, bei denen in der Nacht zum Sonntag die Zeiger automatisch eine Stunde nach vorn springen.

Nichtsdestotrotz ist in der Kirche in Neutrebbin das Ticken, Schwingen und Klicken zu hören. Zumindest, wenn Marco Egloff das alte mechanische Uhrwerk in Bewegung bringt. Der Metallbauer hat es vor zwei Jahren gewartet: die Zahnräder eingestellt, geschmiert, Seilzüge geordnet und so die Funktionstüchtigkeit wiederhergestellt - etwa fünf Stunden dauerte das.

Das zirka 150 bis 200 Kilogramm schwere Uhrwerk ist zwar nicht mehr in Betrieb, doch es leistete lange Zeit gute Dienste. "Bis 2004 stand es im Turm", erzählt Pfarrer Arno Leye. "Nach dem, was uns berichtet wurde, hat es die ganze Zeit funktioniert." Und das sind einige Jahre, denn auf dem Uhrwerk ist zu lesen, dass dieses 1824 in Bockenem (Niedersachsen) hergestellt wurde. Wann genau es nach Neutrebbin kam, ist unklar. Eröffnet wurde die Kirche 1817.

"Die Umstellung funktionierte nicht wie bei einer mechanischen Standuhr", sagt Marco Egloff. "Man konnte nicht am Zeiger drehen." Er erklärt, dass bei der Zeitumstellung Ziffernblatt und Uhrwerk, die mit einem Gestänge verbunden waren, entkoppelt wurden. Dadurch war es möglich, das Gestänge zu drehen und die Zeiger vor- oder zurückzustellen. "Danach wurde es wieder ins Uhrwerk eingekoppelt. Das hat eigentlich ein Uhrmacher durchgeführt", sagt Marco Egloff. Eine solche Uhr sei sehr wartungsintensiv gewesen, da sie beispielsweise Staub und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war.

Der ehemalige Pfarrer Neutrebbins, Friedrich Hanke, erinnert sich, dass der damals im Ort ansässige Uhrmacher Hauschild für die Umstellung der Kirchturmuhr zuständig war. Er selbst war von 1963 bis '91 Pfarrer. "Der Uhrmacher hat das in dieser Zeit mindestens 20 Jahre lang gemacht", erzählt er. Die Zeitumstellung war früher ansonsten keine große Sache. "Wir sind entsprechend später oder früher aufgestanden", scherzt er.

Uhrmachermeister Ekkehard Matzdorf aus Bad Freienwalde erinnert sich: "Als ich noch mein Geschäft in der Karl-Marx-Straße hatte, kamen nach der Zeitumstellung etliche Kunden, um ihre Digital- oder Quarzuhren umstellen zu lassen.". Der 77-Jährige hat zwar selbst nie mit Turmuhren gearbeitet, sagt aber: "Dass die meisten Kirchen jetzt Funkuhren haben, ist auf alle Fälle eine Entlastung." Denn nicht nur zur Zeitumstellung, auch zum Aufziehen der Uhr einmal pro Woche musste jemand auf den Kirchturm steigen. Das sei nun nicht mehr nötig.

Trotzdem möchten Arno Leye und Marco Egloff das alte Uhrwerk in Neutrebbin erhalten. Die Gewichte, jeweils ungefähr 40 Kilogramm schwer, fand Marco Egloff im Kirchturm. Diese könnten das Uhrwerk wieder antreiben. "Wir wollen vor allem Kindern in der heutigen schnelllebigen Zeit zeigen, wie lang eine Minute ist", sagt Arno Leye. Die Bewegung des Pendels, die Drehung des Zahnrads, die Ästhetik und das Handwerk, das dahinter steht - das alles sei zu sehen. "Für mich war es schön, samstags allein in der Kirche zu sitzen und daran zu arbeiten. Das half, ein bisschen zu entschleunigen", erzählt Marco Egloff.