Mit Dirndl zurück in die Heimat

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561831/

Original-bayerische Trachten und ein Bierseidel mit Klappdeckel: Jana Veit, Paul Wolff und Tochter Neele (3) haben schöne Erinnerungen an ihre Zeit in Bayern. Doch letztlich überwog die Sehnsucht zur Familie in Brandenburg.

Original-bayerische Trachten und ein Bierseidel mit Klappdeckel: Jana Veit, Paul Wolff und Tochter Neele (3) haben schöne Erinnerungen an ihre Zeit in Bayern. Doch letztlich überwog die Sehnsucht zur Familie in Brandenburg. © MOZ/Jörn Tornow

Das Jahr 2017 ist für Jana Veit und Paul Wolff ein ganz besonderes. Denn seit diesem Frühjahr lebt die junge Familie in Wendisch Rietz in ihrem eigenen Heim, und - soviel kann schon verraten werden - am 21. Oktober ist die Hochzeit geplant. Noch vor wenigen Monaten lebte das Paar mit Töchterchen Neele (3) im bayerischen Emmering nahe München. "Wir waren in Bayern durchaus glücklich. Das war nicht der Grund, warum wir in unsere alte Heimat zurückgekehrt sind", berichtet Jana Veit, die aus Eisenhüttenstadt stammt. Schließlich wurde Neele im Jahr 2013 in Rosenheim geboren, ist also eine echte Bayerin, zumindest auf dem Papier. Paul Wolff hatte als KFZ-Meister bei BMW eine gute Anstellung, Jana Veith konnte sich um das Neugeborene kümmern und fand einen Job als kaufmännisch-medizinische Fachangestellte. Paul Wolff, der im Forsthaus Glienicke aufgewachsen war, und schon in seiner Jugend in Blaskapellen als Tubist spielte (er ist Mitbegründer der Gaudi-Buam) fand in Bayern schnell Anschluss an ein Blasorchester und eine Folk-Rock-Formation. "Bei uns zuhause war immer viel los, wir waren gut integriert", stellt Paul Wolff fest. Seine original-bayerischen Trachten hält das Paar weiter in Ehren, sogar Neele ist damit stilgetreu ausgestattet.

Umso bemerkenswerter, nach drei Jahren wieder den Schritt zurück in die brandenburgische Heimat zu wagen. Den Ausschlag gaben zwei Dinge: "Uns fehlte der Familienanschluss. Wir wollten, das Neele mit den Großeltern aufwächst", so die Mutter. Bei 670 Kilometern Distanz waren Treffen ein seltenes Vergnügen. Außerdem wünschte sich das junge Paar ein eigenes Häuschen: "Türe auf, und das Kind kann raus zum Spielen", so umreißt Paul Wolff kurz und knapp den Plan der Familie. In der Münchner Umgebung blieb diese Vorstellung ein unerfüllbarer Traum. "Da musst du schon fast ein Millionär sein, um dir das leisten zu können." Der Familienrat tagte und entschied: Pro Brandenburg.

Ende Mai vorigen Jahres packte die Familie in Emmering ihre Sachen und kutschierte samt Inventar nach Glienicke. Als erste Bleibe diente ein Wohnwagen, der im Vorgarten von Paul Wolffs Eltern aufgestellt wurde. "Das ging schon, schließlich war es ja Sommer", so der Familienvater. Bald geriet ein Haus in Wendisch Rietz, das gerade freigezogen war, in den Blick: In der Pappelallee, idyllisch an ein Waldstück grenzend. Bis zum endgültigen Kauf Anfang des Jahres vergingen nur wenige Wochen. "Wir haben jetzt endlich ein Eigenheim und sogar 3000 Quadratmeter Garten drumherum", freut sich Paul Wolff. Er konnte beruflich wieder an die Zeit vor Bayern anknüpfen und arbeitet wieder in dem selben Autohaus, nur an einem anderen Standort. Auch musikalisch konnte Paul Wolff an Vertrautes anknüpfen: Dieses Frühjahr war er wieder mit "seinen" Gaudi-Buam beim Zampern unterwegs. Jana Veit, gelernte Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, ist derweil beruflich noch nicht fündig geworden "Ich suche etwas im Bereich Verwaltung oder Büromanagement." Für Neele ist in Wendisch Rietz alles gut geworden: In der Kneipp-Kita Buddelflink fühlt sich die Dreijährige pudelwohl. Für die junge Familie hat sich der Umzug nach Brandenburg also gelohnt, wenngleich die Erinnerungen an glückliche Jahre in Bayern bleiben: "Man hat ein lachendes und ein weinendes Auge", so Paul Wolff.

Sind auch Sie nach längeren Aufenthalt in der Ferne wieder in Ihrer Heimat angekommen oder kennen Sie jemanden, dem es so ergangen ist? Dann melden Sie sich bitte unter Tel. 03366 40250 oder per mail an beeskow-red@moz.de