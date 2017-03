Ein Neubau wie aus Legosteinen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561832/

Kurz nach Baubeginn am Dienstag: Das Erdgeschoss des Neubaus steht schon zur Hälfte. Gerade hebt der Schwerlastkran eines der 14 Tonnen schweren Module und steuert es in die richtige Position. Die Fenster sind bereits im Werk in die Module eingesetzt word

Kurz nach Baubeginn am Dienstag: Das Erdgeschoss des Neubaus steht schon zur Hälfte. Gerade hebt der Schwerlastkran eines der 14 Tonnen schweren Module und steuert es in die richtige Position. Die Fenster sind bereits im Werk in die Module eingesetzt word © MOZ/Josefine Jahn

Man konnte dem Gebäude geradezu beim Entstehen zusehen. Nachdem am Montag der Schwerlastkran auf dem Baugelände eingetroffen war, wurde ab Dienstag mit der Montage der Module begonnen. "Bis Freitag steht alles", sagte Adnan Abali zuversichtlich am Dienstag zuversichtlich. Er ist Geschäftsführer der Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Seelow mbH (LTG), die für den Bau verantwortlich ist.

Mit dem Bau, der Lieferung und dem Aufbau der Module wurde die Kleusberg GmbH und Co. KG beauftragt, die eines ihrer Fertigungswerke in Kabelsketal bei Halle hat. "Da kommen diese Module her", sagt Bauleiter Veit Dienwiebel. Für den kompletten Bau sind 48 Module à 3,50 Meter Höhe vorgesehen. Jedes wiegt 14 000 Tonnen, die Außenwand-Module sind sogar noch schwerer. "Das ist etwa so schwer wie zehn Mittelklassewagen", vergleicht Dienwiebel. Ein weiteres Modul ist bereits vor Ort, wird in den nächsten Wochen eingesetzt. Es ist eine Brücke, die den Neubau mit dem gegenüberliegenden Haus im Fichtenweg 3 verbinden wird. "Das bedeutet dann einen kurzen Weg für die Mitarbeiter", erklärt Marco Schulz, stellvertretender Leiter des Jobcenters Märkisch-Oderland. Zukünftig soll im bereits vorhandenen Gebäude die Agentur für Arbeit im Erdgeschoss ihre Räume haben, oben soll die Geschäftsführung sitzen. "Im Neubau findet die Eingangszone für das Jobcenter Platz, sowie die Arbeitsvermittlung und der Leistungsbereich, also die publikumsrelevanten Bereiche", fasst Schulz zusammen und fügt an, dass das Jobcenter mit dem bisherigen Verlauf des Bauvorhabens sehr zufrieden sei. Da der Mietvertrag für die bisher gemieteten Räume in der Küstriner Straße ausläuft, werden zukünftig der Komplex im Fichtenweg von der LTG angemietet. Die Planungen dafür hatten Anfang 2016 begonnen, sagt Schulz.

Die Entscheidung für die Zusammenarbeit mit der Firma Kleusberg, erklärt Klaus Richter, Prokurist bei LTG, durch Erfahrungswerte und die Zeitersparnis: "Zeit ist Geld. Und wir sind ja vertraglich gebunden." Die Jobcenter- und Arbeitsagenturgebäude in Dresden, Strausberg und Frankfurt (Oder) sind auch aus Modulen der Firma Kleusberg, entstanden. Die Einzelteile werden ineinander verschraubt, später eine Fassade angebracht. "Danach erkennt man nicht mehr, dass es ein Modulbau ist", sagt Richter. Roger Rudolph, Kleusberg-Projektleiter, zeigt sich bei einer Besichtigung am Freitag zufrieden. "Das geht immer so schnell - das ist ja der große Vorteil an dieser Bauweise." Der Innenausbau, der bereits begonnen hat, soll bis zum Sommer abgeschlossen sein.