Mehr kleine als große Gäste

Strausberg (MOZ) In der DRK-Kita "Juri Gagarin" ist am Freitag Richtfest gefeiert worden. Dort, wo früher Gras gewachsen war, wurde inzwischen ein Atrium geschaffen. Noch ist es allerdings unfertig. Die Umbau- und Sanierungsarbeiten sollen 2018 beendet werden.

Etwas aufgeregt waren die Chorkinder am Freitagvormittag schon. Schließlich durften sie vor zahlreichen Gästen ihre Lieder singen. Mit Hilfe von Erzieher Michael Dieckhoff klappte das dann prächtig.

Bürgermeisterin Elke Stadeler erklärte den kleinen und großen Gästen, dass ihre eigenen Kinder auch einstmals die Einrichtung besucht hätten. Sie hatte kleine Geschenke mitgebracht und zeigte sich erfreut, dass die Kita des DRK-Kreisverbands Märkisch-Oder-Spree nun für rund 3,5 Millionen Euro modernisiert werde.

Kita-Leiterin Sissi Urban sparte nicht mit Dankesworten. Vor allem an die Adresse der Stadtverordneten, die den Umbau möglich gemacht hatten. Ihr Dank galt zudem den Baufirmen, dem Planungsbüro und nicht zuletzt, den Eltern und Kindern. "Die das alles mitmachen."

Und da es ein Richtfest war, wurde natürlich auch der symbolische Nagel versenkt. In diesem Fall wurde das dafür nötige Balkenstück an anderer Stelle aufgestellt. Denn für das neue Glasdach, das sich über dem neuen Atrium spannt, sind keine Holzbalken verbaut worden. Versenkt wurden am Freitag drei Nägel, einer von Elke Stadeler, einer von Sissi Urban und ein Dritter als Gemeinschaftswerk. Daran beteiligt waren der Zimmermann Andreas Reichelt sowie symbolisch die Kinder Bastian, Magdalene und Melissa.

Wenn die Kita "Juri Gagarin" im nächsten Jahr umgebaut und saniert übergeben sein wird, hat auch der Container seinen Zweck erfüllt, der während der Baumaßnahme 40 Krippenkinder im Alter bis zu drei Jahren beherbergt.

Die Kita stammt aus dem Jahre 1972. Obwohl im Laufe der Zeit in dem zweigeschossigen Vorderhaus und dem eingeschossigen Hinterhaus manche Dinge erneuert worden sind - darunter Dächer, Fenster, Außentüren und Sanitäreinheiten -, war der Sanierungsbedarf offensichtlich.

Mit dem vermehrten Zuzug junger Familien steigt in Strausberg zwangsläufig auch die Nachfrage nach Krippen- und Kitaplätzen. Dem trägt die Stadt mit verschiedenen Maßnahmen Rechnung. So werden die 55 Hortkinder der Kita "Juri Gagarin" in dem derzeit noch sanierten Anbau der Vorstadt-Grundschule untergebracht. Dort entstehen zusätzlich insgesamt 230 Hortplätze, vorrangig für bisherige Nutzer der benachbarten Kita "Wirbelwind". Durch diese Entlastung werden nach dem Umbau der DRK-Kita 70 statt bislang 53 Kinder im Alter von null bis drei Jahren und 160 statt zurzeit 122 Drei- bis Sechsjährige in der Einrichtung "Juri Gagarin" Platz finden.

Und dann laufen derzeit noch die Vorbereitungen für den Kita-Neubau in der Peter-Göring-Straße mit etwa 120 Plätzen. Dort sollen 2019 die "Zwergenland"-Kinder umziehen.