Feuerwehren klagen über Ausbildungslücken

Eisenhüttenstadt/Fürstenwalde (MOZ) Die Freiwilligen Feuerwehren im Land sind unzufrieden mit der Ausbildungssituation an der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt. Der Grünheider Wehrchef warnt vor einem Wissensloch.

"40 bis 50 Lehrgänge werden von uns jährlich beantragt, fünf bis acht werden genehmigt", teilte Norman Elsner jüngst im Ordnungsausschuss der Gemeinde Grünheide mit. Die Bedarfe würden sich über die Jahre anstauen. Rund 30 nicht bewilligte Lehrgänge seien in den Jahren von 2011 bis 2016 aufgelaufen, schätzt der Gemeindewehrführer. "Der Unmut in der Feuerwehr wird größer", hat er festgestellt. Um das "Wissensloch" abzubauen werde überlegt, auf externe Schulungen überzugehen. Vorstellbar wäre es, Rechtsanwälte für Rechtsseminare oder Trainer der Landesfeuerwehrschule einzukaufen.

Norbert Manteufel, Wehrführer aus Eisenhüttenstadt, weiß um die Schwierigkeiten der Freiwilligen Feuerwehren im Land. In Eisenhüttenstadt selbst sei die Situation allerdings eine andere - durch die Berufskräfte, die ebenfalls zum Team gehören. "Wir sind gut aufgestellt", sichert er zu.

David Schulz, Amtswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Neuzelle, macht die gleichen Erfahrungen wie sein Kollege aus Grünheide: "Die Landesfeuerwehrschule kann den Bedarf, der da ist, nicht decken." Auch die Neuzeller würden mehr Lehrgänge beantragen, als sie letztlich bekommen. "Was wir vor allem benötigen sind Führungskräfte", betont Schulz. So ein Gruppenführer-Lehrgang in der Landesfeuerwehrschule würde ihm zufolge 14 Tage dauern. Und auch Spezialkräfte für den Gefahrgutbereich würden immer wieder gebraucht.

Das Problem ist seit langem bekannt, bestätigt Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz. Vor allem Führungslehrgänge und ABC-Lehrgänge würden zu wenig angeboten. Der Landkreis habe bereits reagiert und eigene ABC-Lehrgänge aufgelegt. Dieser fänden zwar an der Landesfeuerwehrschule statt, die Kosten, die sonst das Land tragen würde, blieben aber am Kreis hängen. Bei der Versammlung der Kreisbrandmeister sei das Problem Thema. Nun habe das Innenministerium Abhilfe zugesichert.

Heinz Rudolph, Landesbranddirektor und Leiter der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt, spricht am Freitag ganz offen über die Situation an der Landeseinrichtung. Die Bedingungen hätten sich geändert, sagt er. Es gebe immer mehr Lehrgänge im hauptamtlichen Bereich. "Das wirkt sich aus." Hinzu komme die Ausbildung im Zivil- und Katastrophenschutz sowie für Katastrophenmanagement. All das binde Kapazitäten. Und das habe zu personellen Engpässen geführt. "Aber das Lande habe gegengesteuert. "Wir haben jetzt zwei Stellen mehr", erklärt Rudolph. Statt 18 habe man nun 20 Ausbilderstellen. Derzeitig laufen drei Personal-Ausschreibungen. Auf anhaltende Gerüchte, dass es schwer sei Personal zu finden, weil niemand nach Eisenhüttenstadt wolle, sagt der Leiter der Landesfeuerwehrschule: "Wir liegen etwas peripher. Aber im Zeitalter der Mobilität ist das kein Problem."

Heinz Rudolph sagt aber auch: "Die Unzufriedenheit bei den Feuerwehren ist eine gefühlte Unzufriedenheit." Der Lehrgangsbedarf gehe zurück. Und das liege auch daran, dass die Zahl der freiwilligen Kräfte abgenommen habe. Waren es in den 1990ern landesweit noch 50 000 seien es nun nicht mal mehr 40 000.