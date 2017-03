artikel-ansicht/dg/0/

Rom (dpa) Der Abschluss des Verkaufs des italienischen Fußball-Traditionsclubs AC Mailand an chinesische Investoren ist erneut verschoben worden.

Die Investorengruppe Sino Europe Sports habe eine weitere Anzahlung in Höhe von 30 Millionen Euro an die Familienholding von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi (Fininvest) getätigt, teilte die italienische Nachrichtenagentur Ansa mit. Der Deal soll nun am 14. April vollendet werden.

Der Abschluss des Verkaufs, der im August vergangenen Jahres verkündet wurde, wurde bereits zweimal aufgeschoben. Insgesamt hat Sino Europe Sports nun laut Ansa eine Anzahlung von 250 Millionen Euro getätigt. Der Wert des Vereins wird auf 740 Millionen Euro geschätzt, die Schulden sollen sich auf rund 220 Millionen Euro belaufen.