FIFA entfernt Tafel aus Blatter-Ära in Verbandszentrale

24.03.2017 20:57

Thema

WM-Chance gewahrt: Türkei besiegt schwaches Finnland mit 2:0

Sport (dpa) Die Türkei hat ihre Chance auf die Teilnahme an der Fußball-WM 2018 in Russland gewahrt. Das Team von Nationaltrainer Fatih Terim gewann in der Qualifikations-Gruppe... mehr